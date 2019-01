“Calderón debería aplaudir a AMLO por combate al huachicol”: Delgado

México.- El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, cuestionó la eficacia que pudo haber tenido el expresidente Felipe Calderón en el combate al huachicol, como afirmó ayer en sus redes sociales.

“Está claro que ningún presidente anterior está actuando como el presidente Andrés Manuel López Obrador con la voluntad, la disposición, con la firmeza con la que está actuando para evitar el robo del combustible, sí me parece que hay una enorme diferencia con los presidentes anteriores“, sostuvo Delgado Carrillo.

Según Calderón Hinojosa, su administración sí atacó ese delito, y en esa tarea no afectó a los ciudadanos.

Su gobierno –escribió en su cuenta de Twitter- “combatió con firmeza todas las formas de crimen organizado, incluyendo la del robo de gasolinas, sin afectar a los consumidores. Las pérdidas por este concepto y las fugas detectadas eran más de diez veces menores de lo que hay ahora”.

Cuestionado al respecto, Delgado planteó que es la presente administración la que ha mostrado voluntad y firmeza.

Por eso “habrá qué ver significa para él tener éxito, lo que sí sabemos es que es un delito que comenzó a crecer desde el año 2000 aunque sí habría que reconocer que la explosión descontrolada de este delito ocurrió en la administración del presidente (Enrique) Peña”.

Sobre la probable responsabilidad de líderes del Sindicato de Pemex en el huachicol, el también coordinador de Morena reconoció que falta aún ver “hacia dónde van los ductos del dinero sucio del huachicol” y seguramente habrá la complicidad de muchas personas.

Al respecto, señaló que en la estrategia de combate al robo de combustible se verá a dónde va el dinero producto del delito, y entonces, habrá la complicidad de muchísimas personas", sin descartar a líderes sindicales de Pemex.

“Parte de esta estrategia de combate también, sin duda, va a tener que ver con saber hacia dónde van los ductos con el dinero sucio del huachicol, porque es mucho dinero, es un negocio reconocido por Pemex por más de 60 mil millones de pesos”, dijo.

En entrevista, el también presidente de la Junta de Coordinación Política destacó que la decisión del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha sido firme y eso lo diferencia de las acciones casi nulas hechas por otros mandatarios en el tema del huachicol.

También pidió a la ciudadanía no generalizar el caso de las gasolineras que no tienen abasto de combustible, ya que en redes sociales se ha afirmado que es porque no tenían contratos con Pemex y se abastecían del huachicol. Delgado añadió que se esperará un análisis de cada caso.