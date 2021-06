México.- Tras recuperarse de la COVID-19, Felipe Calderón, expresidente de México, acudió este domingo, 20 de junio, a la Basílica de Guadalupe.

El exmandatario, quien estuvo acompañado de su esposa Margarita Zavala, escuchó la misa en honor al papa Francisco, que fue celebrada por el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin.

Calderón fue a la eucaristía de este día para dar gracias por su vida y salud, así como para celebrar el “Día del Padre”.

Por su parte, Margarita Zavala, diputada federal electa, asistió a misa para pedir fuerza espiritual para cumplir su deber como funcionaria pública.

“Muy bien, tengo muchas cosas que agradecerte muchas responsabilidades con la gente y por supuesto también fuerza en lo espiritual que para mí también es muy importante”, expresó.

El pasado 1 de junio, Felipe Calderon informó que dio positivo a la prueba de coronavirus. Aunque sus síntomas fueron leves, el 7 de junio acudió al hospital a realizarse estudios y dar seguimiento a su estado de salud.

“Les comparto que me hice una prueba COVID y salió positiva. Por fortuna los síntomas son leves y estoy bien, me encuentro aislado y en reposo. Una disculpa por no poder acompañarlos en sus cierres de campaña. Hay que ir a votar el domingo y cerrarle el paso al autoritarismo”, posteó en su cuenta de Twitter.