“Calificadoras fueron cómplices de corrupción en Pemex”, acusa AMLO

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó a los maestros de Michoacán si sus decisiones de bloquear las vías del tren son democráticas o sólo obedecen a los líderes magisteriales y a un “sindicato charro”.

“¿Cuál es la diferencia entre un sindicato charro y un sindicato, supuestamente, democrático?”, cuestionó.

En conferencia de prensa, el presidente López Obrador pidió a los dirigentes del magisterio que consulten a los ciudadanos y a sus agremiados para que las decisiones las tomen las bases.

“Si son representantes y van a llevar a cabo un bloqueo, como está sucediendo en Michoacán, en nombre de todos los maestros de Michoacán, se me hace antidemocrático si no hay una consulta, si no son todos los maestros los que resolvieron tomar esa decisión.