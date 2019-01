Campesinos amenazan con realizar protestas en visita de AMLO a Tlapa

Chilpancingo, Guerrero.- Las organizaciones campesinas vinculadas con el PRI y el PRD que protestaron en el Congreso este martes advirtieron que el viernes acudirán al evento que encabezará en Tlapa de Comonfort el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador para exigir incremento al presupuesto destinado al campo.

Este día las organizaciones Antorcha Campesina, la Confederación Nacional Campesina (CNC), la Unión de Trabajadores Agrario (UNTA), el Congreso Agrario Permanente (CAP), la Coalición Nacional Campesina y Urbana (CNCU), bloquearon el Congreso y la avenida Trébol Sur para exigir a los diputados mayor presupuesto al campo.

Entrevistado esta tarde en un restaurant cerca del Congreso, el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de la Central Campesina, Maclovio Avilés García recriminó que ninguno de los diputados los atendió ni les contestaron las llamadas y cuestionó que la sesión en la que aprobarán el presupuesto este martes se realice en Acapulco.

“Estuvimos completamente abandonados por los representantes del pueblo que son los diputados, nadie quiso escuchar nada de nuestras propuestas les estuvimos marcando a muchos de ellos, pero nadie nos contestó”, recriminó.

El también coordinador del Congreso Agrario Permanente (CAP) se quejó que el coordinador del gobierno federal en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, no los ha querido recibir y desde hace días lo han tratado de contactar vía telefónica y le han enviado oficios sin tener respuesta.

“No sabemos dónde despacha, a través de unos diputados hemos tratado de hablar con él, pero no nos atiende y tal parece que no nos quiere recibir” dijo.

Adelantó que acudirán de manera pacífica el viernes al evento que encabezará López Obrador en Tlapa para exigirle mayor presupuesto al campo.

Aseguró que no van a protestar en el evento de López Obrador “porque todavía no nos queda claro si está en contra nuestra o no, hemos escuchado que se refiere (el presidente) a las organizaciones de una manera muy fea, cosa que no estamos de acuerdos”, pero tampoco será ellos quienes desestabilicen el estado, dijo.

Este martes las organizaciones campesinas protestaron hasta las cuatro de la tarde en el Congreso sin que nadie los atendiera. La Junta de Coordinación Política (Jucopo) decidió llevar la sesión en la que aprobarán el Presupuesto de Egresos 2019 este martes al puerto de Acapulco.

Este viernes el presidente estará en Tlapa donde dará inicio a nivel nacional el programa de pensión para personas con discapacidad, de manera especial los niños.