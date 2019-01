Campesinos del PRI critican a Morena desde hotel de lujo en Chilpancingo

Chilpancingo, Guerrero.- El “Primer Foro de Organizaciones Campesinas”, realizado en un lujoso hotel al norte de Chilpancingo, paso a ser un centro de quejas en contra de Morena a nivel nacional y estatal, tanto por el recorte a programas clientelares como por la no aprobación del presupuesto de egresos 2019.

Desde las 11 de la mañana un total de 42 organizaciones campesinas, ligadas al Partido Revolucionario Institucional (PRI), se reunieron en cinco mesas distintas con el fin de dialogar los problemas que enfrentará el campo de Guerrero, así como posibles soluciones.

Bajo el lema “análisis de la política económica para el campo en el presente año”, las organizaciones campesinas realizaron diversos acuerdos con el fin de solicitar que se destinen mayores recursos para el campo de Guerrero, el cual afirman que será afectado por el recorte a programas clientelares.

En el foro estuvieron presentes organizaciones como la Confederación Nacional Campesina (CNC), del priista Edel Chona Morales, Antorcha Campesina, organización que a nivel nacional dirige el salinista, Aquiles Cordova Morán, también estuvo presente el ex diputado priista, Evencio Romero Sotelo y la regidora del PRI en Acapulco, Rosaura Rodríguez, quien continúa desatendiendo sus labores como funcionaria municipal.

Minutos después de las 12 del mediodía, las organizaciones campesinas leyeron algunos acuerdos, entre los cuales destacan la propuesta de un frente común entre las organizaciones y una protesta el próximo lunes 7 de enero, un día antes de que el Congreso posiblemente apruebe el presupuesto 2019.

Luego de leer los acuerdos, entre los cuales está que el gobernador de Guerrero integre el frente común, el ex diputado del PRI, Evencio Romero Sotelo arremetió en contra de legisladores de Morena a quienes acusó de “no estar de acuerdo” con la parte que propuso el gobierno estatal, respecto al presupuesto de egresos.

“Si los diputados piden para ellos, pues también nosotros tenemos que pedir para la gente del campo y hay que llevar a los campesinos a estar ahí plantados y pedir una reunión con la comisión de presupuesto, para que también nosotros decidamos”, sugirió invitando a protestar el próximo lunes.

Una de las participaciones también estuvo a cargo de la regidora del PRI, Rosaura Rodríguez quien por segunda vez abandona sus funciones para participar como representante campesina en Acapulco y culpó a Morena de no aprobar el presupuesto sugerido por el Ejecutivo estatal.

“Simplemente parece que no les preocupa, parece que no pasa nada pero es algo grave que el legislativo y no esté a la altura de lo que los guerrerenses demandan (…) también Cámara de Diputados debe aprobar mayor presupuesto al campo, nosotros somos los fifís y ellos son los hijos del pueblo, no importa, a mucha honra soy fifí”, culminó la funcionaria de Acapulco.