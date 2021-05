Acapulco.- Abelina López es una candidata patética. Su postulación es producto de la peor mala leche de los líderes corruptos de Morena que le dieron una candidatura para perder.

Como si fuera un pésimo chiste, la candidata que llegó por una imposición de Félix y Marcial está creída que la honestidad se compra como compró al juez al que le dio 20 mil pesos. Por eso repite lo que antes han dicho otros que “sólo hay dos rutas: la de la honestidad con Morena y la de la corrupción con la alianza PRI-PRD”.

La mente de Abelina no procesa que ella viene del PRD donde estuvo 25 años comiendo de sus cargos públicos. En el PRD fue regidora y dos veces diputada local. Sin moral política alguna, ahora dice que el partido que le dio de comer toda su vida es corrupto, luego entonces, también ella es una corrupta porque las conductas torcidas no se quitan con solo cambiar de partido, y eso ya se ha visto con la gente que se pasó a Morena.

Pero la evidencia más concreta de la conducta retorcida y corrupta de Abelina son sus apoyos. Con mucho orgullo anunció que el sinvergüenza y trácala exsenador del PRD, David Jiménez Rumbo, le dio su respaldo. Lo mismo hizo al anunciar que los ex priístas Carlos e Irving Granda, empresarios del huevo que se dedican a buscar candidaturas, le expresaron su respaldo. Carlos ha sido diputado por el PRD, PT y PRI sin resultado alguno. Ahora son el orgullo de la candidatura corrupta de Abelina.

Así lo dijo: “No tengo por qué dar explicaciones, los corruptos, de negro pasado, de qué calidad moral hablan, yo jamás di dinero”.

La diputada federal que lleva 35 años viviendo del presupuesto, no ganó ninguna encuesta. No es simpática, ni tampoco tiene ocurrencias, propuestas le llaman algunos, para vender al electorado. A falta de talento, se roba descaradamente lo que dice su adversario, el candidato del PRI-PRD, Ricardo Taja.

Replicar al adversario

Sin inteligencia, Abelina se la pasa replicando a su adversario. Si Ricardo Taja dice que será el mejor amigo del presidente, la señora, cuyas raíces están en Oaxaca, sale a decir llena de envidia que no, que ella es la mejor amiga.

Si Taja anuncia atención directa en audiencias ciudadanas, al día siguiente la morenista lo copia y también anuncia lo mismo.

Si Taja habla de borrón y cuenta nueva a deudas del predial y agua potable para familias pobres, ella sale a decir que esa propuesta es mala, es irresponsable; si Taja habla de tortibonos, ella sale a decir que no, que eso es del pasado priista, en resumen, como no tiene ninguna buena ocurrencia solo se dedica a escupir al adversario al que de paso califica de delincuente.

Doña Abelina, que dice echar muy bien las tortillas y repartir chilate, no fue postulada candidata por su honestidad, ni sus méritos políticos, ni por su capacidad intelectual, fue impuesta para impedir que el doctor Javier Solorio, reconocido ampliamente por su honestidad, fuera el candidato de ese partido, le hicieron lo mismo cuando impusieron a Adela Román, la peor alcaldesa que haya tenido Acapulco.

Javier Solorio se los dijo

El doctor Solorio fue el único que abiertamente nunca reconoció a Félix Salgado como candidato, dijo que su ética médica, le impedía avalar a alguien acusado de violentar a mujeres, por eso fue vetado por la dirigencia corrupta de Morena, y por eso Abelina es ahora la candidata.

Hizo bien el doctor Solorio en no respaldar candidaturas producto del agandalle y la corrupción política. Candidaturas emanadas de la mentira y la manipulación. Hoy se están viendo los resultados porque esas imposiciones ofensivas no tienen respaldo social, hoy ya no hay AMLO de qué agarrarse. Ni tampoco partido, porque la moralidad de Morena se acabó cuando defendió a un acusado de violación sexual como candidato a gobernador, y luego, por si fuera poco, impone a su hija, vinculada a familias criminales.

Pese a todo esto, todavía hay ingenuos que se preguntan por qué Morena va a perder Guerrero y Acapulco.

Van a perder, porque no toman en cuenta que los votos en 2018 no fueron solo de simpatizantes y militantes de Morena, fueron también de muchos simpatizantes y militantes priistas, perredistas y de otros partidos, hoy esas personas no tienen ninguna razón para votar por los candidatos vividores, improvisados y patéticos impuestos en Morena. Hoy ya nadie está votando por AMLO, ni por sacar al PRI de los Pinos. Lo que se está viviendo son elecciones locales y se vota por personas, no por partidos.

¿Por qué van a perder?

El partido Morena es ya solo una marca, un cascarón sin nada adentro. La gente que valía la pena ya se salió de ese partido. Los que se quedan son los mismos que han vivido del presupuesto toda su vida y los que lo manejan son experredistas coruptos. Los ciudadanos decentes no tienen nada que hacer en un partido que sobaja a las mujeres, en un partido que engaña a sus militantes con falsas encuestas, en un partido que traiciona la honestidad y se colude con la corrupción.

En Acapulco Morena va a perder porque el gobierno municipal hierve de corrupción y abuso. Abelina va a perder porque en lugar de ser honesta y condenar la corrupción de Adela Román se coludió con ella y defiende un gobierno corrupto donde tiene evidentes intereses.

Va a perder porque a falta de discurso y propuestas originales, la candidata de Morena se la pasa golpeteando al abanderado del PRI-PRD, Ricardo Taja con un discurso ñoño y retrógrado.

Candidata patética

La mente de Abelina se quedó en el viaje de cuando el PRI fue gobierno. Como no lee noticias no sabe que el PRI ya no es ningún dinosaurio, ni le queda ese apelativo a ningún priista. Su conocimiento político da vergüenza. Por eso sus ataques contra Ricardo Taja dan lástima, dice:

“Los dinosaurios tienen que sacar raja política y ven ahí una forma de cómo aprovecharse”.

También habla de “cañonazos” sin tener idea de en qué contexto se usa esa frase, así lo dijo:

“Del otro lado, allá están los cañonazos, por eso camino con mucha tranquilidad, he cuidado mi vida pública, no meterme en lo que no me compete, a nadie le he aceptado nada para que no me señale o me chantajeé”.

La congruencia

Y por último la mentira y la simulación. Dice la candidata morenista que “seguiré siendo la misma, tú vas a poder hablar conmigo de manera directa, no voy a cambiar mi número de teléfono”.

La pregunta es si cualquier ciudadano tiene el número privado de la candidata y puede marcarle ahora y ella contesta. Pues no, ni siquiera a los reporteros contesta. Tampoco en el cargo de diputada ha contestado, Nadie tiene su número privado. Entonces como ya es habitual miente, de la misma manera en que dice que es honesta. Por todo esto y un poco más Morena va a perder Acapulco.

Para refrescar la memoria

Así lo dijo Abelina: “Yo soy del Movimiento Nacional por la Esperanza, bajo ese transitar caminaré para fortalecer el proyecto de nación (de López Obrador), pero eso no quiere decir que yo me voy a afiliar a Morena. Son dos cosas, pertenezco al Movimiento y tengo militancia en el PRD”.

-¿Cuál es su relación con Morena y con el PRD? ¿Cuál será la dinámica en caso de que sea electa coordinadora de organización de Morena?- se le preguntó.

-Yo entiendo, es un trabajo de 35 años en mi caso, entiendo que le vamos a poder ayudar bien al proyecto de nación, pero también entiendo que hay candidatos externos, el 50 por ciento de candidatos externos en Morena, y 50 por ciento de candidatos militantes, entiendo que voy en la tesitura de externa.

“Bajo el entendido de que soy militante del PRD, (…) Estoy segura de que voy a levantar un gran movimiento en Acapulco como lo traemos, estoy segura de que vamos a fortalecer el Movimiento Nacional por la Esperanza”.