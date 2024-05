Acapulco, Guerrero, 16 de mayo de 2024. El candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la alcaldía de Petatlán, Guerrero, Jaime Martínez Pascacio, denunció que sujetos arrojaron bombas molotov en la fachada de un salón donde realiza sus reuniones de campaña, acto que calificó de un atentado.

“Esto no va, no se vale. Considero que esto no es así; si creen que les estamos estorbando que nos digan, saben que dejen de andar en campaña y dejamos de andar”, sostuvo.

En sus redes sociales, el candidato a la presidencia municipal explicó que vecinos del lugar le informaron que dos hombres arrojaron explosivos de fabricación casera en la fachada del salón de fiestas con razón social “Elas”, propiedad de su hijo.

Martínez Pascacio detalló que los hechos ocurrieron alrededor de las 21 horas del miércoles en el establecimiento donde realiza reuniones de su campaña, en la colonia El Cayuco, de la cabecera municipal.

“Sufrimos un atentado (…) unas botellas de molotov con gasolina, aquí están estrelladas (contra la fachada del local), quemaron la puerta principal, nos quemaron todo el pasto sintético a mi hijo, la puerta de parota”, dijo el emecista.

Martínez Pascacio atribuyó el presunto intento de incendio a un atentado como parte de la guerra sucia, ante el término de las campañas electorales.

Recordó que hace unas semanas su propaganda fue vandalizada. Tras este suceso, el emecista canceló sus actividades programadas para este jueves en las colonias Las Mesas y Centro.