Captan a policía recibiendo “mordida” en Edomex

México.-Un policía de Tránsito del Estado de México fue exhibido mientras recibía un soborno; el video fue captado por la conductora del auto.

Mediante una denuncia usuaria compartió la grabación del momento en que el servidor público le regresa su documentación a cambio de dinero y pide que el intercambio sea rápido, pues su jefe estaba por llegar.

En entrevista, la conductora, quien no quiso dar su nombre, aseguró que fue parada la tarde del pasado miércoles sobre Calzada de las Armas, en Naucalpan, mientras se dirigía a Plaza Satélite. Sin exponer los motivos por los cuales fue detenida, el oficial le pidió su licencia de conducir y tarjeta de circulación.

“Jamás me habían detenido y no sabía qué decir… No iba a exceso de velocidad, pues no conozco la zona y venía revisando si estaba cerca de mi destino. Traía los cinturones de seguridad puestos y en ningún momento di una vuelta prohibida”.