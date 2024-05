Olinalá, Guerrero, 13 de mayo de 2024 – Félix Salgado Macedonio, candidato a senador por Morena, durante su campaña en la Montaña de Guerrero, enfatizó la misión de su partido de transformar el país.

El candidato criticó la unión de partidos opositores, acusándolos de carecer de ideales y principios, y alabó la claridad de objetivos dentro de Morena. Además, señaló la resistencia de la oposición a las reformas eléctrica, electoral y judicial, consideradas cruciales para el progreso de México.

“Ustedes cuándo habían pensado que el PRI y el PAN se fueran a juntar, por eso acertada en inteligentemente la militancia se está saliendo del PRI y del PAN, porque no es posible esa prostitución política, se llama prostitución política, no tienen lineamientos claros, no tienen ideales, no tienen principios y aquí en Morena está claro lo que queremos: la transformación del país. Ellos qué quieren, seguir igual o peor”, expresó.

Resaltó la adhesión de exmilitantes de otros partidos a Morena, citando la falta de principios en sus antiguas filas y la necesidad de apoyar las reformas fundamentales propuestas por el actual gobierno.

Recorriendo Olinalá, Salgado Macedonio interactuó con los ciudadanos, invitándolos a participar en el cambio nacional mediante el Plan C en las próximas elecciones.

Acompañado por Arturo Pérez Pérez, subrayó la continuidad de la Cuarta Transformación iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y la futura presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Salgado Macedonio concluyó que el compromiso del pueblo con el proyecto de nación es evidente, incluso sin incentivos materiales, y anunció su próximo evento en Atlixtac.