Trendy.- El polémico conferencista y youtuber Carlos Master Muñoz anunció su adiós de las redes sociales, lugar en donde consolidó su fama y mismas que fungieron como escenario de duras críticas hacia su persona.

A través de YouTube e Instagram, el influencer de la industria empresarial compartió un video el cual tituló Hasta Pronto, en dicho material audiovisual Muñoz mencionó que los polémicos comentarios que se viralizaron formaron parte de un personaje, y por ende, no se identificó con ellos. Sin embargo, afirmó que su meta “se ha logrado”.

“Llegó un momento de hacer un alto en el camino y ver hacia dónde queremos transitar. Cuando arrancamos nuestra idea era muy sencilla, crear un canal de comunicación que nos ayudara a gritar a los cuatro vientos que sí se puede emprender y de esa forma, potenciar a miles de emprendedores. Esa meta se ha logrado”, externó el conferencista el pasado 29 de diciembre en el video antes mencionado, dicho material, hasta el momento, ha superado las 77 mil reproducciones.

Asimismo, Master Muñoz catalogó a su personaje de disruptivo, ofensivo, frívolo y superficial, así como también indicó que no tiene una fecha determinada para su regreso a redes sociales pues en su ausencia tendrá un “proceso largo de introspección”.

“Sé que el personaje del Master Muñoz fue disruptivo, pero en ocasiones también se volvió ofensivo, frívolo y superficial; no me identifico. Por lo tanto, desde hace unos meses me he planteado la necesidad de evolucionar, de cambiar profundamente. Me despido hoy de ustedes para entrar en un proceso largo de introspección. No sé cuándo regresaré, pero sé que el día que lo haga, lo haré para seguir trabajando por ustedes, los emprendedores que mueven este mundo hacia adelante. Hasta pronto”, señaló.

Polémicas

Cabe recordar que durante el mes de octubre, cibernautas recuperaron un fragmento de una de sus transmisiones en vivo, en donde le da a los jóvenes un consejo en caso de no tener idea de qué universidad o carrera estudiar.

Su aseveración fue que ir a la universidad en una etapa donde “falta madurez” es el “peor error”.

El influencer empresarial recomendó cursar sus propias materias, pero no en los cursos que ofrece en línea, sino una serie de retos personales que tomarán un año, mismo año sabático en el que no estudiarás.

“Los ‘estudios remediales’ los llamo así porque vienes de una educación de mier** donde te trataron de hacer igual a todos los demás, te educaron para ser obrero y empleado, para mantener un orden y matar tu creatividad”, dijo el conferencista, quien, además, aseguró que “tu titulito no sirve para nada”, refiriéndose al grado escolar que se recibe al concluir una carrera universitaria.

Otro de sus momentos más recordados en redes, fue el debate que tuvo contra Diego Ruzzarin. En dicha conversación, el diseñador brasileño lo cuestionó sobre sus creencias respecto al marketing y cómo podía usarlo para influir en los jóvenes emprendedores.

En su respuesta dio varias evasiones del tema y se quedó callado por varios segundos, así que para muchas personas, este evento quedó como una “humillación” e incluso se llegó a decir que “vendía humo”. Ruzzarin dijo después que Muñoz le pidió eliminar ese contenido de ambos canales.

Ante la pregunta donde se le cuestionó sobre la eliminación del debate que tuvo hace tiempo con el también influencer, el conferencista contestó que borró dicho video porque no rindió totalmente en sus argumentos, pues aparentemente tuvo una noche de fiesta con el cantante Alejandro Fernández y un ajetreado día de trabajo.

