Carlos Rivera recibió propuesta de matrimonio y gasolina en León

León Guanajuato.- Gritos, chiflidos, aplausos, y hasta propuestas de matrimonio, fue lo que recibió Carlos Rivera en el palenque de León.

Rivera complació a sus fans portando un pantalón negro entallado a juego con una playera blanca y chaqueta roja con estilo militar, luego de interpretar ‘amo mi locura’ con sugerentes movimientos de cadera, pidió al público que “lo disfrutaran” y vivieran una guerra a su lado, en referencia a su actual tour.

“Muy buenas noches León, estamos aquí una vez más; pero no es una vez cualquiera, esta vez el Palenque está completamente lleno y, no es por nada, pero a mí me encanta porque es con el que inicio año y me da suerte. Esta noche soy exclusivamente de León, Guanajuato. Esta es su guerra, esta es mi guerra, esa donde siempre han sido mi valor”, dijo emocionado.