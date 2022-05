Trendy.- Carlos Trejo no sólo es conocido por su famoso libro Cañitas, sino que su fuerte rivalidad con Alfredo Adame y las constantes amenazas de pelearse con él lo han convertido en una de las personalidades más controversiales de la farándula mexicana.

Pero en esta ocasión, El Cazafantasmas propuso usar sus “conocimientos para las peleas” para otro tipo de fines, pues impartirá una clase de defensa personal dirigida a las mujeres.

Fue desde su cuenta de Instagram donde el famoso anunció que dará un taller gratuito de “Defensa Urbana” durante el evento Expo mamis are us & family fest 2022. Asimismo, aprovechó para pedir un alto a la violencia en contra de la mujer.

“El que guste ir son gratis y es un apoyo para la mujer, ya basta”, escribió Trejo.

En el anuncio que publicó se puede leer: “Debido al alto índice de violencia de género que presenta nuestro país, la sociedad médica ‘Tepahtiani’ Nezahualcóyotl A.C. te invita a la clase urbana impartida por Carlos Trejo”.

Las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar y varios de ellos realizaron algunas bromas al respecto e incluso pidieron que fuera Alfredo Adame a impartir el curso.

“Enseñarán patadas de bicicleta”. “Para que haya más intensidad debe ir el súper @laleydeadame”, fueron algunas de las menciones.

Cabe recordar que hace un mes los reflectores volvieron a estar sobre El Cazafantasmas y Alfredo Adame. Todo se derivó después de que el abogado de Trejo acudió a una conferencia de prensa del ex conductor de Hoy y se vio involucrado en una pelea con el famoso.

Posteriormente, Trejo y Adame fueron entrevistados para Venga la Alegría y ahí señalaron que estaban dispuestos de concretar finalmente la esperada lucha entre ambos.

El Cazafantasmas ofreció una opulenta suma de dinero al actual novio de Magaly Chávez para que el encuentro se realice de una vez por todas.

“Vengo a cumplir la palabra que les dejé, vengo acompañado de mi abogado el golpeador y el empresario. Ahí está un contrato y está un cheque de 75 mil pesos para que se formalice y pueda sentarse a hablar con el empresario y puedan llegar a un acuerdo, a un porcentaje”, comentó.

En cuanto a la fecha en la que podría realizarse la pelea, Carlos Trejo dijo esperaba fuera lo más pronto posible y estimó que mayo de 2022 sería un mes óptimo. Asimismo, envió un contundente mensaje a Adame:

“Ahí está el contrato, prometí un cheque, ahí está un cheque. Quítate de habladas, quítate de mentiras, eso de que yo me rajé tres veces. Ya se te acabó el show. Hay un porcentaje que estoy autorizando de taquilla para ti, te voy a sacar de pobre, te voy a dar de comer”, expresó.

Por su parte, Manuel Montalvo, representante legal de El Cazafantasmas y quien se vio recientemente inmiscuido en un altercado con Alfredo Adame durante una conferencia de prensa, dio su versión de los hechos.

“Fue una cosa muy penosa, yo no iba a eso, a mí se me invitó. Los organizadores del evento me mandaron la invitación, la hora, incluso llegué, me presenté, pregunté: ‘¿Para qué quieren que esté yo aquí?’ y me dijeron: ‘Es que se va a hablar de la pelea’”, destacó.

