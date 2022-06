Trendy.- Jorge, Hernán y Oscar, comenzaron a tocar el acordeón y las guitarras desde que eran niños en el rancho Rosa Morada, gozando cada nota, por eso cuando su padre sufrió un accidente que lo llevó a la cama, decidieron escoger la música como su principal fuente de trabajo para poder ayudar a mantener a la familia y aunque no fue fácil destacar, hoy Los Tigres del Norte es una banda norteña reconocida a nivel internacional que sigue pensando en sus seres queridos.

Así lo demuestran en el documental “Los Tigres del Norte: Historias Que Contar”, en donde narran cómo ha sido su camino en la industria musical en estos 50 años de carrera, en los que nunca han perdido la raíz y por eso ahora a sus conciertos en recintos importantes llevan a la familia, para compartir con ellos un poco de ese cariño que el público les da.

“Para nosotros la familia siempre ha sido nuestro pilar y soporte, eso es precisamente también lo que en el documental queremos proyectar, que unidos se logran muchas metas, y no hablo sólo de la hermandad, sino también del apoyo y respaldo que nos dieron nuestros padres y que ahora nos dan nuestras esposas e hijos”, señaló Luis Hernández, quien se integró a la banda en 1995, tras la salida de Raúl.

Hernán Hernández, bajista del grupo, agregó que todos trabajan en pro del grupo y saben lo esencial que es cada miembro tanto dentro de la banda: “Muchas cosas en nuestra carrera se fueron dando por perseverancia, pero también nos privamos de otras en casa…” agregó Hernán, el bajista y fundador del grupo.

Entre esas cosas duras que vivieron, está el día que falleció su padre, don Eduardo, quien dejó este mundo un día que tenían un concierto en San Luis Potosí y ellos iban a cancelarlo, pero él les insistió que por el respeto al público debían salir al escenario, sin embargo, minutos antes de que lo hicieran, les avisaron de su fallecimiento, pero sin poder cancelar y ante la euforia de la gente, salieron a tocar con un nudo en la garganta.

Por ese mismo respeto, es que Jorge Hernández, vocalista y líder del grupo considera que seguirán tocando hasta que Dios y la salud física de los cinco miembros actuales se los permita, ya que prefieren que su legado esté como lo crearon y no se alargue cuando ellos ya no estén.

“Es difícil que alguien más tomé el papel de Los Tigres del Norte, no creo que el día que este grupo ya no tenga la oportunidad de seguir por salud, se desintegra y ahí termina, no veo forma de cómo reemplazar a otra persona. Sabemos que muchas organizaciones continúan de generación en generación, pero yo creo que lo hacen más por el lado comercial, pero el público se merece más”, afirmó el cantante.

