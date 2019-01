Cayetano García censura que Berdeja sea parte del gobierno federal

Guerrero.- Autoridades de justicia en Guerrero insisten en mantener presos a dos chivos expiatorios por el caso del asesinato del empresario César Zambrano, a pesar de que se ha demostrado que dos detenidos fueron secuestrados, denunció Betsabé Uribe, familiar de los detenidos.

A Bajo Palabra, la defensora de derechos humanos dio a conocer que a casi dos meses de la detención de su hijo y su expareja, no hay avances para su liberación y ha demostrado la falta de acceso a la justicia por parte de las autoridades estatales.

Luego de las denuncias que encabezó para pedir la libertad de sus familiares, Betsabé Uribe tuvo que salir de Acapulco junto con su hijo menor, a quien sacó a escondidas de Guerrero, pues responsabilizó de cualquier atentado al fiscal general del estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila.

“Yo sé que pisando Acapulco me van a hacer algo. Salí de Acapulco 15 días después de las denuncias, tuve que sacar a mi hijo menor de Guerrero, he recibido llamadas diciendo que tengo que ir a Guerrero por la denuncia, siendo que ésta la presenté en la SEIDO, yo siento que a fuerza que me quieren jalar al estado”, alertó.

El pasado 4 de noviembre la expareja de Betsabé, Juan Tapia, fue secuestrado afuera de su casa, de acuerdo con un video que ya ha presentado a las autoridades, un día después su hijo, Rodrigo Tapia, también fue secuestrado cuando se dirigía a presentar la denuncia por la desaparición de su papá.

“El 5 de noviembre nos contactan por la noche y el día 6 pagamos el rescate”, recuerda.

Sin embargo, el 7 de noviembre la Fiscalía General del Estado presentó a tres detenidos por el caso del asesinato del empresario César Zambrano, entre ellos estaban los dos familiares de la defensora de derechos humanos, quienes presuntamente fueron detenidos en un retén en Zihuatanejo.

“Yo demostré que fueron secuestrados en Acapulco afuera de la casa, pero a casi dos meses no hay avances, hasta hoy no hay ninguna aportación y las autoridades los siguen culpando de un delito que no cometieron”.

“Fueron chivos expiatorios, las autoridades dicen que son culpables, hay muchos casos similares en Guerrero como este”, afirmó Betsabé Uribe.

Finalmente dio a conocer que personal de la Fiscalía General de Estado le pidió dinero “para sacar el recurso de revisión de probable inocencia”, sin embargo, ha rechazado pagar, pues sus familiares habían sido víctimas de un delito cuando días después fueron presentados por autoridades de justicia estatal.