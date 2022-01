Trendy.- El pasado 14 de enero de 2022 la conductora y actriz argentina, Cecilia Galliano, entrevistó al afamado actor mexicano de 44 años, Mark Tacher. Ahí entablaron una charla sobre los sueños del histrión, de su actual carrera y de su pasada relación que estuvo a nada de formalizarse en altar.

A la mitad de la entrevista, Cecilia Galliano le preguntó a Mark Tacher si creía que ella le había sido infiel en el tiempo que estuvieron juntos, por lo que el actor tardó un poco en contestar e incluso pensó mucho en su respuesta.

“Yo era casi igual que mi guion. ¿Fui mala contigo?, ¿Fui infiel contigo?”, preguntó la actriz de La desalmada (2021) a lo que Mark Tacher respondió que no lo sabía y que no había una manera de saberlo, porque la única que lo podría confirmar sería la conductora.

La respuesta de Galliano sorprendió al hijo de Alejandro Tacher: “Te voy a pedir que no hagas la misma pregunta de este lado, porque no te va a gustar”, ante la respuesta, el histrión de Triunfo del amor se quedó callado, al parecer estaba asimilando lo que había dicho su ex pareja y finalizó la acción con: “Momento incómodo”.

Para finalizar la entrevista, Cecilia cuestionó a Tacher sobre si le gustaría regresar con alguna expareja o con ella: “¿Hay alguna parte de ti que quiera volver con la otra persona?”, fue una de las preguntas que surgió.

Ambos resaltaron que estaban dispuestos a regresar, además Cecilia Galliano aclaró que después de la relación se ha mantenido por siete años soltera y que tanto ella como Mark están solteros y son más maduros que hace unos años.

Mark y Cecilia empezaron a salir en mayo de 2011, aunque lo mantuvieron en secreto, pues ella se estaba divorciando de Sebastián Rulli y él de Mónica Fonseca. Fue hasta noviembre de ese mismo año que hicieron pública su relación y durante un tiempo se les vio muy enamorados viajando juntos a todas partes.

Nunca pusieron fecha, pero nadie dudaba del amor que emanaban y prácticamente hacían lo mismo que cualquier pareja casada, justo dos años después de que habrían iniciado una relación, anunciaron su separación reconociendo fuertes peleas y diferencias, ya que Mark quería un hijo.

A pesar de esto, ambos seguían pasando tiempo juntos, especialmente cuando a ella se le detectó un problema en el corazón por 2015. Regresaron por un tiempo en ese año, pero no duró mucho pues al parecer ella se hartó del mal humor de Mark y él argumentó que Cecilia era increíblemente celosa.

Posteriormente, cada uno de los actores siguió su camino y Mark Tacher tuvo un breve matrimonio con Cynthia Alesco en 2019 el cual terminó ese mismo año y detalló que tras esa ruptura ve muy difícil la posibilidad de juntarse nuevamente.

“No me arrepiento de haberme casado porque pues ¿ya para qué?, ¿de qué sirve que me arrepienta?, ahora nada más pues es que sí jamás lo volvería a hacer”, expresó para Sale el Sol en julio de 2020.

Por su parte, a lo largo de los años se le ha relacionado sentimentalmente a Cecilia Galliano con diversos personajes de la farándula nacional. Sin embargo, ha desmentido cada ocasión como lo hizo con José Alberto El Güero Castro con quien se le relacionó a finales del 2021.

“Yo al señor Güero lo respeto muchísimo, lo conozco de hace muchos años, me dio una gran oportunidad, lo quiero mucho. Y ahí salíamos de ver todos juntos el último capítulo de La Desalmada. No, no hay romance”, aseguró la argentina en entrevista para Suelta la Sopa.

Fuente: Infobae