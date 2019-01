Cecilio Ruiz, legendario pitcher tabasqueño, recibirá homenaje

México.-Se dio a conocer el audio que envió Emiliano Sala desde el avión que lo trasladaba desde Nantes rumbo a Cardiff y que desapareció mientras volaba en el Canal de la Mancha.

“Estoy acá arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos y me estoy yendo para Cardiff. (…) Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar pero… ya saben. ¡Papá! Qué miedo tengo…”, dijo en un comentario que dio a conocer C5N.