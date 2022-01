Trendy.- Los premios, considerados la antesala de los Oscar, se entregaron este domingo sin público, sin estrellas, ni emisión televisiva, se celebraron en una ceremonia privada cuyos invitados eran miembros y beneficiarios.

Los ganadores fueron leídos en una austera ceremonia a puertas cerradas en el Beverly Hilton de Los Ángeles.

Por segundo año consecutivo una mujer se alzó con la presea de Mejor Director, Jane Campion, gracias a su trabajo en la cinta El poder del perro, historia que además se hizo acreedora a Mejor Película de Drama, además Kodi Smit-McPhee se alzó con la presea de Mejor Actor de Reparto.

El musical dirigido por Steven Spielberg fue uno de los favoritos de la noche al ganar Ariana De Bose quien se llevó el premio a Mejor Actriz de Reparto, además de las categorías de Mejor Película Musical y Mejor Actriz para Rachel Zegler.

En la sección de series la máxima ganadora fue Succession, la cual se coronó como Mejor Serie de Drama, además Sarah Snook dominó como Mejor Actriz de Reparto, y Jeremy Strong como Mejor Actor.

La serie coreana El juego del calamar ganó su primer Globo de Oro al premiar al actor O Yeong-su, quien interpretó al anciano participante con el nombre de Oh Il-nam.

El actor Will Smith, quien protagonizó, pero además produjo la cinta King Richard, se llevó la presea como Mejor Actor en una película de drama, mientras que Nicole Kidman hizo lo suyo en la misma categoría pero por la cinta Being the Ricardos.

La ceremonia dio inicio con las palabras de Helen Hoehne, presidenta de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. “Los Globos de Oro son un puente hacia una audiencia mundial de muchos colores, muchas religiones y muchas culturas, todos unidos con la misma pasión: el amor por las películas”, dijo.

Como pasó el año pasado Jason Sudeikis ganó Mejor Actor en serie musical o comedia por Ted Lasso, por otro lado la Mejor Película Animada fue para Encanto.

El premio a Mejor Actor en Película Musical fue para Andrew Garfield por “Tick, Tick…Boom!”

Fuente: El Heraldo