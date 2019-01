Celebran obra de Siqueiros en su 45 aniversario luctuoso

México. Notimex- Los delitos y amenazas que buscaron intrusión en equipos y nubes de empresas mexicanas incrementaron 215 por ciento en 2018, al comparar las cifras de ciberataques reportados en 2017, de acuerdo con datos de la compañía de ciberseguridad Lockton.

El director general de Fortinet en México, Eduardo Zamora, dijo a Notimex que México es vulnerable debido a que no se tiene consciencia respecto la capacidad de los “hackers” para mejorar sus prácticas de ataque.

“México es tan atacado por cuestión cultural, por falta de conciencia y por la idea de ‘a mí no me va a pasar’, por ejemplo los ataques que se han escuchado a los diferentes retailers no son lo más evolucionados, lo que hacen es un distractor para robar las bases de datos, las identidades porque no se tiene una estrategia de seguridad, estamos en la tercer o cuarta generación de ciberseguridad y se está usando la primera cuando ya se ha encontrado cómo vulnerarla”, señaló.

Apuntó el directivo que además, buena parte de los ataques que se llevan a cabo en la actualidad provienen de los móviles que son vulnerados, debido a los hábitos de los usuarios, quienes sin tomar medidas se conectan a redes abiertas o descargan programas que ya contienen software malicioso, el cual puede infectar las redes de las empresas.

“Los ataques están proliferando por diferentes razones, el mundo cambió: la cantidad de dispositivos móviles en el mercado es impresionante; si tú tomas en cuenta que poco más del 80 por ciento de las empresas te permiten utilizar tu móvil para meterte en las redes de la empresa, entonces tienes un mundo impresionante para atacar, ahora los delincuentes usan mucho el móvil para meterse a las empresas”.

Ricardo Alvarado, director ejecutivo de Riesgo de Lockton México, afirmó en un comunicado que los diversos ataques perpetuados en 2018 llegaron a una gran diversidad de usuarios, entre los que se encontraron algunas instituciones bancarias.

“Es un error pensar que dificílmente los ciberataques podrían ocurrir en una empresa, ha habido casos tan recientes como el de abril de 2018, cuando cinco entidades bancarias mexicanas fueron “hackeadas” a través de su plataforma SPEI, produciéndo una pérdida aproximada de 300 millones de pesos, de acuerdo a Banxico”, sostuvo.

México es el tercer país que más ataques ha padecido a nivel mundial, y el número uno en Latinoamérica.

De acuerdo con datos de la Procuraduría General de la República tan sólo en 2017, las pérdidas estimadas por ciberataques en el territorio nacional alcanzan los 7.7 mil millones de dólares, por lo que es necesario generar una cultura de ciberseguridad en todos los usuarios de la red.

La firma de ciberseguridad ESET indicó que los sectores más multados por violaciones a la Ley Federal de Protección de Datos en México han sido los de servicios financieros y seguros, medios masivos de comunicación y el sector educativo.

Además de que siete de cada 10 empresas mexicanas han padecido algún incidente relacionado con su ciberseguridad.

Por otra parte, la firma Kaspersky Lab informó que México fue el país más afectado en América Latina por el ataque que se perpetuó con el malware Wanna Cry, que afectó a más de 200 mil computadoras en el mundo.

La gravedad de los ataques sólo puede disminuirse mediante una estrategia integral de seguridad, que inicie por la formación de una cultura denominada higiene cibernética, ya que es necesario que las acciones de quienes manejan datos de usuarios sean más preventivas que reactivas.