Trendy.- Desde finales del 2021, Celia Lora ya había adelantado que tenía una gran sorpresa para sus seguidores y hoy sabemos de qué se trata; la hija de Álex Lora se convirtió nuevamente en portada de la revista Playboy, esta vez para celebrar el 20 aniversario de la publicación en México.

En la cuenta oficial de Instagram de Playboy México se compartieron una serie de imágenes de la sesión en la que Celia estuvo acompañada de otras seis chicas, fotos llenas de sensualidad que elevan la temperatura de inmediato.

Esta edición de la revista es para celebrar el 20 aniversario de la publicación en nuestro país y el primero en Latinoamérica, así que no dudaron en elegir a Lora para que engalanara la portada nuevamente.

Celia Lora apareció por primera vez en las páginas de esta publicación en 2011 y a partir de entonces su popularidad aumentó hasta convertirse en modelo e influencer. Después la vimos en portada en 2017 y ahora repite la experiencia, eso sí, aprovechando la oportunidad para llevar un mensaje de empoderamiento femenino.

La influencer, que forma parte de las conejitas de Playboy desde hace años, comentó que en esta edición especial, más allá del morbo, se trata de llevar un mensaje de apoyo a las mujeres.

Indicó que en la portada doble aparece con otras modelos a su alrededor, siendo las manos de las chicas lo único que cubre su cuerpo, una idea que busca representar el apoyo que debe existir entre las mujeres.

“Esas manos me hacen más fuerte en una portada con tanta señorita y eso está padre, me gusta más que sea de apoyarnos entre nosotras. La idea fue mía, todas estaban muy contentas, no había competencia entre mujeres, entonces fluyó”, dijo Lora.

Celia también aprovechó para mandar un mensaje de amor propio y resaltar que nadie debe tener pena de mostrar su cuerpo, sea cual sea. Indicó que México sigue siendo un país machista, pero que se ha avanzado bastante en el tema.

Sí se imprimirá

Celia Lora es la primera mujer mexicana en aparecer en la portada de Playboy Latinoamérica, y por tercera vez en la edición mexicana. Por tratarse de una ocasión tan especial, la revista estará disponible en formato físico.

Hace más de un año que Playboy mudó su contenido al formato digital, pero al tratarse de un número para celebrar el 20 aniversario en México, decidieron lanzarla en formato físico y ponerla ya a disposición del público.

Fuente: De10