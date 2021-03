Chilpancingo, Guerrero. –Alrededor de 15 familias de cuatro comunidades vecinas de la Sierra de Coyuca de Catalán se encuentran atrapadas entre dos grupos criminales rivales que están apostados en la entrada y salida de los pueblos, quienes amenazan con reactivar enfrentamientos armados en esa zona de la Tierra Caliente del estado, reportaron los afectados al Centro Regional de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón” (Centro-Morelos).

Entrevistada este día, la directora de este organismo no gubernamental, Teodomira Rosales Sierra dijo que la información que tiene es de que las 15 familias se desplazarían el lunes pasado junto con las otras 150 de las comunidades El Pescado, Hacienda de Dolores, El Ciruelo y Los Gachupines, anexo del Ejido Guajes de Ayala, que sí lo hicieron, pero que decidieron resguardarse en sus casas ante el temor de ser asesinadas en su trayecto.

La activista dijo que los habitantes le han manifestado que no tienen con qué alimentarse pues los productos que vendían las pequeñas tiendas en la zona ya se escasearon.

Ante lo anterior, la activista lanzó un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que envíen a la Policía Estatal, Guardia Nacional y otras corporaciones por ellos y los trasladen a la cabecera municipal de Coyuca de Catalán donde están refugiadas las otras 150 familias.

No obstante, Rosales Sierra comentó que las 15 familias estarían solicitando asilo político en el vecino país de Estados Unidos de Norteamérica, puesto que no ven las condiciones para regresar a sus lugares de origen, pero dijo que mientras eso no suceda se les tienen que apoyar con alimentos y hospedaje.

Desde hace varias semanas la Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación tienen sitiados los cuatro pueblos vecinos y es latente que se registre un nuevo enfrentamiento a balazos. Todo esto, por el control del trasiego de enervantes y de los recursos maderables.