Música.- Pese a la alza del número de contagios por COVID-19 en el país, los eventos masivos que se tienen previstos para este año aún siguen en pie, así como también se han anunciado nuevos, tal es el caso de la nueva edición del Festival Ceremonia, el cual tuvo que cancelar sus ediciones del 2020 y el 2021 por la pandemia sanitaria.

Con artistas nunca antes visto en la Ciudad de México, el próximo 2 de abril de 2022 el Parque Bicentenario será testigo de como los fanáticos gozan de músicos de nivel internacional. Sin embargo, los talentos nacionales no se quedaron atrás y harán que sus seguidores entonen los temas más emblemáticos dentro de su repertorio.

Encabezado por el rapero estadounidense A$AP Rocky, el cartel muestra la participación de las argentinas Nathy Peluso y Nicky Nicole; el ganador del Grammy, Tainy, y también el mayor exponente de los corridos tumbados proveniente de la ciudad de Hermosillo, Sonora, Natanael Cano.

Sin embargo, quien también llamó la atención pese a que su nombre no se encuentra entre los headliners, fueron las mexicanas Samantha Barron, intérprete del tema Dibújame, el cual ya cuenta con más de 96 millones de visitas en YouTube; y Selene, quien recientemente ha adquirido mayor popularidad y mostró el grosor de su talento dentro su participación en el reboot de la telenovela mexicana Rebelde.

Asimismo, se preve que los aficionados de la música que aún no quedaron convencidos con el cartel, cambien de opinión cuando se revelen quienes serán los demás actos sorpresa que arriben a tierras aztecas

Arca, Tokischa, Molchat Doma, Erika de Caiser, Mathlide Sobrino, Nicola Cruz, Robot95, Drama, 100 Gecs, Channel Tres, son los otros actos que se escucharán sobre la Avenida 5 de mayo de la alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con la página oficial del evento, la preventa de boletos para los usuarios del banco Citibanamex comienza este 19 y termina el 20 de enero, sin embargo, aún no se tiene una fecha fija predeterminada para la venta al público en general.

El sitio indica que existen dos tipos de boletos: general y plus. Con el primero contarás con acceso al festival y todos los escenarios, así como también a la zona de comida y barras. Mientras que con el segundo tienes el privilegio de un estacionamiento preferente, fast lane, acceso a a las zona Plus de los escenarios, baños VIP, batería para carga de celulares, guardarropa, coctelería y gastronomía especializada, concierge online y zona de descanso.

El boleto general tiene un costo de 1,699 y el segundo 2,599 pesos.

El Vive Latino

Por otra parte, el próximo evento masivo a realizarse en la capital del país es el Vive Latino, el cual se llevará a cabo el sábado 19 y el sábado 20 de marzo de 2022 en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Algunas de las bandas y cantantes confirmados para el sábado 19 de marzo de 2022 son los siguientes: Camilo Séptimo, Julieta Venegas, Maldita Vecindad, Milky Chance, Patrick Miller, Santa Fe Klan, All Them Witches, Ambar Lucid, Blssom, Daniel Quién, Gary Clark Jr., Gepe, Javier Blake Limp Bizkit y Los Auténticos Decadentes.

Mientras que los cantantes y bandas confirmados para el domingo 20 de marzo de 2022 son: Love of Lesbian, C. Tangana, Siddhartha, Residente, Aczino, Los Fabulosos Cadillacs, La Gusana Ciega, Banda MS, Biznaga, Black Pumas, Los No Tan Tristes, entre otros.

🥳 ¡Listas las bandas por día! Aquí el talento que participará en cada una de las jornadas de #VL22.

#PreventaCitibanamex: 25 y 26 de noviembre… ¡Comienza mañana! ⚡ pic.twitter.com/h6kuGA3xVQ — Vive Latino (@vivelatino) November 24, 2021

fuente: Infobae