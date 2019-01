Chapo a favor de legalizar la marihuana; aunque no se droga

México.-Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa, quien enfrenta un juicio en Nueva York por narcotráfico, está a favor de la legalización de la marihuana para evitar que la gente que la siembra vaya a prisión. También está arrepentido de algunas decisiones, aunque considera que eran las que tenía que tomar en su momento.

El capo sostuvo varias entrevistas tras su recaptura en enero de 2016 con la criminóloga Mónica Ramírez Cano, quien fue encargada de elaborar el perfil criminológico del que en su momento fue uno de los delincuentes más buscados del mundo.

Me tocó incluso tratar ya con un Joaquín cansado, con un Joaquín ‘ya quiero retirarme, yo ya quiero estar tranquilo, quiero disfrutar a todos mis hijos’, especialmente las cuatas que eran las más pequeñitas”, dice Mónica Ramírez.

“El Chapo” Guzmán, según arrojó el estudio psicológico, es un hombre manipulador al que no le importa mentir o trasgredir la ley para lograr sus objetivos. Se visualiza como un empresario que ve más allá de sus intereses sin considerar que su negocio es ilegal.

Es creyente pero no es devoto de ningún santo. Durante las entrevistas dijo que no le gusta apostar, que no se droga y que dejó de beber porque el alcohol no le permitía dedicarse a su negocio.

Mónica Ramírez percibe a Guzmán Loera como un capo de la vieja escuela, que idolatra a su abuela y a su madre.

Él no estaba de acuerdo, por ejemplo, con el secuestro. Para él, es el peor delito que existe, porque a diferencia de lo que él piensa que la gente se droga porque lo elige, pero un secuestro es contra la voluntad de la persona”.

Aunque “El Chapo” dice haber incursionado en el narcotráfico por necesidad, Mónica Ramírez aclara que de ninguna manera se pueden defender sus actos.

Yo jamás pretendo justificar un acto ni una decisión de esa naturaleza, si no contar con los elementos que me permitan comprender y entender por qué en determinado momento una persona dice sí, vale, va voy a hacer esto”.

“El Chapo” admite en las entrevistas ser aficionado a los caballos bailadores, a las mujeres y reconoce tener varios hijos.

Son aproximadamente 23 hijos reconocidos, digámoslo así, algunos dentro de matrimonios consolidados, que son hermanos, y como él lo dice ‘yo soy un padre de familia que se hace cargo de su familia y de las necesidades de su familia”, explica la criminóloga.

El asesinato de uno de ellos, Édgar Guzmán López, en mayo de 2008, es uno de los sucesos que lo marcó.

Ése es un episodio que él recuerda como el más doloroso, uno de los más dolorosos en su vida, cuando le mataron a su hijo”, dice Mónica Ramírez.

En su mundo criminal, “El Chapo” dijo confiar plenamente en Dámaso López alias “El Licenciado”, quien fue pieza clave en su fuga del penal de Puente Grande, Jalisco, en 2001.

Quiere a otros como “El Güero” Palma y “El Mayo” Zambada, pero admira de forma especial a Amado Carrillo alias “El Señor de los Cielos”.

Su palabra es: era un señorón, así definía a Amado Carrillo”, señala la especialista.

Antes de ser extraditado a Estados Unidos, Joaquín “El Chapo” Guzmán se había resignado a esta medida.

“Mucha gente tiene esta duda de si ‘El Chapo’ se arrepiente o no se arrepiente de lo que hizo. Él se arrepiente de muchas decisiones equivocadas que ha tomado, que las reconoce él, pero también reconoce que son cosas que él tuvo que hacer” .