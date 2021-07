Ciudad de México.-Pese a los halagos que recibió Saúl ‘Canelo’ Álvarez por parte de Julio César Chávez en su última pelea de exhibición, para el Junior esas palabras no significan nada más que la adrenalina del momento.

“No creo que mi papá haya querido de hijo al Canelo porque, para empezar, a mi papá le gustan los hombres que pierdan o ganen, pero son hombres, y no le gusta nunca llevar ventaja en nada. Mi papá es diferente a él”, comentó en sus historias de Instagram.

Asimismo, Julio César Chávez Jr aseguró que las declaraciones de su papá a veces se malinterpretan porque no saben expresarse con la prensa.

“Mi papá fue el mejor boxeador, pero hay otras cosas que no sabe hacer, como negociar una pelea o hablar ante la prensa. Yo le digo que no le crea a nadie cuando le hablan de negocios de palabra, que le firmen, se lo chingan mucho. Como dice mi abuela Isabel, la mamá de mi papá: ‘Ay, Don King, siempre se chingó mucho a mi hijo’. Y no ha aprendido, abuela”, finalizó.