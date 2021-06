México.- El piloto neerlandés Max Vestappen controló en las 71 vueltas y ganó el Gran Premio de Estiria, con lo que sigue aumentando la diferencia con Lewis Hamilton (segundo lugar) en el campeonato de pilotos del Gran Circo.

Con esta victoria, la cuarta del año y la decimocuarta de su trayectoria, Max Verstappen continúa con el dominio de Red Bull Racing este año, al punto de logró una ventaja de hasta 16 segundos sobre el monoplaza de Mercedes, que pese a que no insistió, la pérdida de potencia no le permitió ser una amenaza real para su rival y no recortó la diferencia a menos de tres segundos.

El podio fue completado por Valtteri Bottas, que tuvo a Sergio Pérez detrás todo el tiempo, incluso con la amenaza del rebase en la última vuelta, pero la diferencia no pudo recortarse y el mexicano tuvo que conformarse con el cuarto lugar.

Lando Norris mantuvo el ritmo y se quedó en la quinta posición, mientras que Ferrari pudo reponerse y lograr importantes puntos: Carlos Sainz terminó en el sexto lugar y Charles Leclerc se ganó la distinción como piloto del día, al reponerse de un arranque difícil para remontar desde las últimas posiciones hasta el séptimo peldaño.

Para la décima vuelta, Checo Pérez aprovechó que Lando Norris se fue ligeramente de largo para rebasarlo; aunque el británico intentó ponerse a punto en un mano a mano, fue el tapatío quien logró sacarle ventaja para meterse en la tercera posición. El McLaren comenzó a perder la potencia con la que inició y eventualmente fue rebasado por Valtteri Bottas, que arrancó quinto tras un inusual trompo cometido el viernes en zona de pits.

Con información de Milenio