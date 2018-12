Chica termina con novio infiel en su cumpleaños y frente a sus amigos

México.- El mundo se divide entre quienes pueden perdonar una infidelidad y quienes jamás podrían hacerlo, Tiana Perea pertenece a este último grupo y se lo dejó muy claro a su exnovio.

Durante el festejo de cumpleaños de Tiana, terminó con su novio de una manera sorprendente y con un discurso que dejó impresionados a todos sus invitados.

La chica, que festejaba su cumpleaños número 21, comenzó su discurso agradeciendo a todos sus amigos que la acompañaban y diciéndoles que “ellos le habían mostrado que merecía algo mucho mejor”.

Y luego sigue: “Todos en este lugar saben que estás intentando acostarte con una chica. Todos hemos visto capturas de pantalla de lo que le has dicho, especialmente en los días pasados”.

Tiana le reclama después que incluso tuvo el descaro de enviarle la misma foto que le mandó también a ella.

Al final del video le dice: “así que por si todavía no lo entiendes, esto terminó, así que vete de aquí”. Luego se ve a alguien que le acerca una maleta, mientras el exnovio se queda atónito.

Is this the right thing to do when your bf cheats on you? @s_umana pic.twitter.com/o5ubXv8X8R

— Tiana Perea (@tianaperea__) December 13, 2018