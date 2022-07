Chilpancingo.- Un ama de casa y una trabajadora del servicio doméstico fueron las dos mujeres halladas asfixiadas dentro de una cisterna de agua en Chilpancingo. Ambos cuerpos fueron identificados por sus familiares.

El momento del hallazgo, las tres víctimas tenían una prenda y cables de cargadores de celular enredados en el cuello. El dictamen concluyó que murieron asfixiados.

Las mujeres asesinadas y cuyos cuerpos fueron hallados junto con el de un hombre en la cisterna de una vivienda en la colonia Indeco de Chilpancingo, una de ellas se llamaba Dania Itzel “N” de 29 años de edad. Fue reportada como desaparecida desde el 14 de junio de este año y trabajaba en el servicio doméstico.

La otra mujer fue identificada como Mireya “N” de 33 años de edad, era ama de casa y también se encontraba desaparecida desde la misma fecha. Para ambas mujeres existían fichas del protocolo Alba por parte de la Fiscalía del Estado tras denuncias por parte de sus familiares.

En cuanto al hombre, se le identificó como Javier «N» de 40 años de edad. De él no no hay más información. Los tres cuerpos fueron reconocidos por sus familiares en la morgue a través de tatuajes y cicatrices que tenían. La fiscalía no aportó detalles de cómo fue que dieron con los cuerpos, a falta de una verdadera investigación, el hallazgo de los cuerpos se dio por casualidad