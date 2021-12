Chilpancingo, Guerrero.- Con chantajes y sin deudas de quincenas, aguinaldos, primas vacacionales y bonos correspondientes a la nueva administración municipal, trabajadores de Protección Civil buscan chantajear para que les paguen las prestaciones del día del Padre y de Protección Civil, las cuales no fueron cubiertas por el expresidente municipal, Antonio Gaspar Beltrán.

El grupo de manifestantes son principalmente ex policías municipales como Fredy Villar Estrada, Uri Alejandro Velazquez Guzmán y Silvestre Analco Gallardo, quienes no aprobaron los exámenes de Control y Confianza, por lo que ante el riesgo que representaban para la población, fueron enviados a la coordinación de Protección Civil donde desarrollan actividades que no representan un peligro para la ciudadanía.

Sin embargo, azuzados por la irresponsable Regidora priísta, Guadalupe Aguilar Alcocer, bajo engaños de que les pagarían sus prestaciones, prometió el pago sin valorar el presupuesto del ayuntamiento y sin tomar en cuenta a las autoridades municipales.

Es de destacar que la administración actual no les adeudan ningún tipo de prestaciones, ya que como no había pasado antes, se les ha cubierto en tiempo y forma las quincenas y aguinaldos, algo que no sucedía en pasadas administraciones.

Villar Estrada Fredy, de 39 años de edad, fue adscrito en seguridad pública en el área de Protección Civil con categoría de Brigadista, con fecha de ingreso 15 de marzo del 2018, como mantenimiento de barracas y pasó a eventual el 31 de octubre de 2018 y el 30 de noviembre del mismo año pasa a la nómina de seguridad pública con un sueldo de $2,803.12.

Mientras que Uri Alejandro Velazquez Guzman fue dado de alta el 30 de agosto como brigadista con un salario de $3,030.76.

Por su parte, Silvestre Analco fue dado de alta como brigadista el 1 de enero de 2015 con un salario de $2,327.26.