China planta primera semilla de algodón que germinó en la Luna

México.-China consiguió que una semilla de algodón brote en la Luna por primera vez en lo que supone el éxito de uno de los experimentos de la sonda Chang’e 4, la primera en alunizar en la cara oculta del satélite en la historia de la exploración espacial, informó este martes la agencia estatal de noticias Xinhua.

Según un equipo de científicos de la Universidad de Chongqing (sureste de China), este hallazgo supone el primer “miniexperimento” de biosfera realizado con éxito en el satélite.

