Futbol.- Chivas habría amenazado a Alexis Vega para que renueve su contrato y no se vaya gratis al término del Clausura 2022 de la Liga MX.

El delantero del Rebaño Sagrado ha demostrado tener calidad de sobra y es pretendido por los Rayados de Monterrey.

De acuerdo a Ignacio ‘El Fantasma’ Suárez, la directiva de Chivas amenazó a Alexis Vega, pues, si no firma la renovación de contrato, lo dejarán en la banca, por lo que no lo convocarían a la Selección Mexicana y no cumpliría su sueño de ir a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Eso no fue todo, también reveló que no le quieren pagar lo que pide para firmar su nuevo contrato.

“Hagamos de cuenta que negocian con la pistola en el escritorio”, fueron las polémicas declaraciones del periodista que trabaja para la Octava Sports y el Diario Deportivo Récord.

Se dice que Alexis Vega solo puso una condición para renovar su contrato, quiere que lo dejen ir en caso de que se le presente una oferta de Europa.

Muchas gracias familia ! 🤍 https://t.co/bt7yzFqvwL — Alexis Vega (@Alexis_Vega9) November 8, 2021

Altas y bajas de Chivas

Los aficionados presionaron al dueño Amaury Vergara y al presidente Ricardo Peláez para que contrataran refuerzos de calidad para el Clausura 2022 de la Liga MX.

Roberto Alvarado llegó a Chivas, mientras que Uriel Antuna y Alejandro Mayorga se fueron a Cruz Azul.

Esas no fueron las únicas bajas. Jesús Godínez y Antonio Rodríguez ahora están con los Gallos Blancos del Querétaro. Oribe Peralta quedó libre y se espera que regrese a Santos Laguna.

También se dice que están interesados en Rodolfo Pizarro del Inter de Miami y en Jürgen Damm del Atlanta United de la MLS.

En sus primeros dos partidos de preparación, Chivas goleó 8-0 a los Caimanes de Colima y 3-1 a los Mineros de Zacatecas, mañana se medirá ante los Rayos de Necaxa.

Fuente: El Heraldo