Chivas busca dar lección al Cruz Azul en el torneo de Clausura 2019

México.- Jasmine Lennard, modelo y actriz británica, acusó en una serie de tuits a la superestrella del fútbol Cristiano Ronaldo, su exnovio, de ser un “psicópata” emocionalmente abusivo que amenazó con matarla. Asimismo expresó su apoyo a Kathryn Mayorga, la estadounidense que en septiembre pasado denunció que el delantero portugués la violó tiempo atrás.

“[Ronaldo] me dijo que si salía con alguien más, o si salía de mi casa, me secuestrarían y me cortarían el cuerpo en pedazos, lo meterían en una bolsa y lo tirarían a un río”, afirmó Lennard en uno de los mensajes. “Es un psicópata”.

La actriz, quien reveló por primera vez su relación con Ronaldo en 2010, también afirmó que el futbolista pagó miles de dólares para que detectives privados la persiguieran a ella y a su hijo.

“Los problemas de control [excesivo] ni siquiera cuentan. Él está en otro nivel”, escribió Lennard en otro tuit. “Tengo todo un archivo de amenazas que hizo contra mí por nada. Literalmente, 1.000 maneras en que voy a morir. Su mal genio es asqueroso”.

Lennard asegura que se decidió finalmente a denunciar a Ronaldo después de haber visto la serie documental ‘Sobreviviendo a R. Kelly’, que trata sobre la ‘inapropiada’ conducta sexual del célebre cantante estadounidense.

“Nadie tiene idea de cómo es realmente… Si tuvieran idea, estarían horrorizados. Ya no me siento más y observo… mientras que él emplea equipos de relaciones públicas y abogados e investigadores para acosar, acechar, asustar y reprimir a Kathryn Mayorga. Voy a hacer todo lo que pueda para ayudarla”, indicó la modelo.

Pruebas incriminatorias

Aunque no publicó inmediatamente ninguna de las pruebas que dice tener, aseguró que dispone de múltiples mensajes incriminatorios y amenazó con hacerlos públicos.

“Cientos de mensajes que tengo de él … burlándose de cómo acosa psicológicamente a la madre de su bebé y la trata como a una mierda”, escribió la modelo. “Mensajes sobre todas las veces que la ha engañado. Historias de conquistas sexuales que reflejan la de [la presunta víctima de violación Kathryn] Mayorga”.

“Él cree en verdad que va a salirse con la suya. Ahora no. Tuve una relación con él durante una década. Hemos estado comunicándonos casi a diario durante el último año y medio, y tengo mensajes y grabaciones que serán invaluables para Kathryn”, agregó Lennard.

Caso Mayorga

La estadounidense Kathryn Mayorga, de 34 años, denunció en septiembre de 2018 que Ronaldo la violó en un hotel de Las Vegas después de una fiesta en 2009. El portugués supuestamente le pagó 375.000 dólares para que no divulgara la historia, pero la mujer dio marcha atrás para exponer los hechos. CR7 ha negado vehementemente las acusaciones e insiste en que el encuentro fue consensuado.

“Después de mucho pensar, me dirijo a Kathryn Mayorga y su equipo legal para ofrecer mi ayuda en su alegato contra Cristiano por violación”, tuiteó Lennard. “Tengo información que creo que será beneficiosa para tu caso y me gustaría ayudarte”.