Trendy.- Este domingo 15 de mayo Christian Nodal se presentó como parte de su Forajido Tour en concierto en el palenque de Metepec, Estado de México, pero lo que sorprendió al público es que se hizo acompañar de una joven cantante que comienza a foguearse en los escenarios del país.

Fue Carolina Ross la encargada de abrir la presentación del cantante de Ya no somos ni seremos en la feria de la localidad. La joven comenzó su carrera artística cantando covers del ex novio de Belinda, pero esta vez tuvo la oportunidad de actuar ante el público del cantante, quien la recibió de una manera muy efusiva.

Lo que más le sorprendió a los asistentes fue la cálida bienvenida que el cantante de Aquí abajo le dio a la artista, y una vez finalizada su actuación, se acercó a ella y halagó su talento frente a los asistentes.

Nodal contó a la gente cómo conoció a Carolina, quien decidió seguir sus pasos en el ambiente artístico: “Es increíble porque ella empezó haciendo mis covers y yo…”, fueron las palabras iniciales de Nodal, quien las interrumpió al notar que el público les pedía que se besaran.

El nacido en Caborca, Sonora, hizo caso a su público y le dio un beso en la mejilla a la cantante, según se puede observar en los videos que circulan en las redes sociales. Tras el momento de acercamiento, Christian expresó su admiración hacia Carolina, quien está a pocos días de estrenar su álbum debut.

“Yo nunca había escuchado su música, pero ahora que me abrió se los juro que es uno de los talentos más increíbles que he escuchado en toda mi vida”, aseguró Nodal ante la sonrisa de la joven.

Ya empezado el show de Nodal, ambos cantantes norteños interpretaron a dúo el tema De los besos que te di, la canción que el compositor de 23 años llegó a cantar al lado de Belinda como parte de sus participaciones en La Voz México, hecho que generó suspicacias y comparaciones.

Por su parte, la joven de 26 años compartió en su cuenta de Instagram un video de su actuación y el significativo momento que vivió al lado de su admirado compañero: “Sigo asimilando todo lo que vivimos esta noche, Nodal. Ha sido un honor y una experiencia muy bonita conocerte, te admiro muchísimo y los covers con los que empezamos me delatan. Gracias por creer en mi proyecto para abrir tu show esta noche y por compartirme de tu luz”, escribió.

Carolina Ross es un joven talento originario de Culiacán, Sinaloa, y se dio a conocer en su canal de YouTube, donde ha compartido temas de Nodal en su propia voz, como No te contaron mal, Adiós amor, La mitad, Probablemente y Te fallé.

Además, la cantante ganó popularidad luego de haber quedado en tercer lugar en el programa La Voz México en 2013, desde entonces se ha presentado en distintos eventos, tanto en México como en Estados Unidos, interpretando temas de su autoría y sobre todo covers de Christian Nodal.

“Bien agradecida por la oportunidad que me dio…he subido varios covers de él en mi canal de YouTube y estaba muy emocionada de conocerlo y en la platiquita me dijo ‘qué show, nos aventamos un dueto’, y yo feliz, super agradecida”, dijo la cantante en el programa De primera mano.

“Me dio un beso, pero me lo dio en el cachete. Super contenta, se portó increíble con mis músicos, los elogió de que eran muy buenos, los muchachos voladísimos, no tenía el gusto de conocerlo y me dejó un buen sabor de boca”, añadió la cantante sobre su experiencia con el exponente de “mariacheño”.

Christian Nodal y Carolina Ross haciendo buena química en el segundo concierto que tuvo él en Metepec!! 🤠💚👸🎶🔝💯 pic.twitter.com/m9stZmSC0z — Ivet Admiradora de Christian Nodal (@IvetHernndez6) May 15, 2022

Fuente: Infobae