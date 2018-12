Christopher Uckermann estudió latín y náhuatl para la serie “Diablero”

México, (Notimex).- Para dar vida al “Padre Ramiro Ventura” en la serie mexicana de televisión “Diablero”, Christopher Von Uckermann debió enfrentar uno de sus máximos retos como actor: hablar en latín y náhuatl.

“Cuando me dijeron que debía hacer mis diálogos en esos lenguajes, pensé que sólo debía estar pendiente de la pronunciación, pero no fue así, realmente tuve que estudiarlos para poder comprenderlos y darles la entonación adecuada”, explicó en entrevista con Notimex.

Incluso, comentó que en algún momento de la historia debió combinar las palabras en latín y náhuatl.

“Y no fue fácil, pues por más tiempo que me dieron para dominarlos, la naturalidad es algo que debe trabajarse mucho”.

Otro de los desafíos a los que debió enfrentarse fueron las peleas que su personaje protagoniza para combatir a los demonios.

“Ensayamos en un tipo ring tapizado con colchones. Los directores me decían: ‘Al Padre Ramiro’ se le metió el diablo, ¿cómo crees que se vería tu personaje si estuviera poseído?’ Entonces, tuve que darle esa interpretación y practiqué varias caídas. Incluso, durante varias horas tuve que permanecer colgado”.

Al concluir dicha escena, el ex integrante del grupo RBD terminó con un alto grado de ansiedad.

“Fueron cinco horas las que estuve colgado y pues no fue nada fácil, porque me fui a lo denso. Es uno de los papeles en los que más me he clavado, como cuando el director José Manuel Cravioto me dijo que mi personaje debía llorar y lo hice. Sin embargo, cuando cortaron la escena, fue como una catarsis y no podía dejar de llorar”.