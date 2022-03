México.– Bertha Alicia Caraveo Camarena, senadora morenista por el estado de Chihuahua, confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación en contra del comediante Chumel Torres por violencia política de género en su contra.

La legisladora interpuso en febrero pasado una denuncia en contra de José Manuel Torres Morales, nombre real de Chumel, debido a agresiones verbales con que este se refirió a Caraveo Camarena en una emisión de su programa de internet.

Caraveo Camarena compartió en Twitter la notificación que la FGR le hizo llegar sobre la apertura de la carpeta de investigación contra el youtuber y escribió que con este hecho, la fiscalía “me reconoce la calidad de víctima de conformidad con la Ley General de Víctimas por su violencia machista”.

La senadora por Chihuahua enfatizó que seguirá con el proceso “hasta que la dignidad se haga costumbre”.

Cabe resaltar que, a decir de Caraveo Camarena, no es la primera vez que la Senadora ha sido objeto de insultos bajos por su condición de mujer y por “hacer posicionamientos duros” desde la tribuna de la Cámara de Senadores, pues “basta recordar cuando el diputado panista Mario Mata se refirió también a mi persona con insultos crudos e inaceptables”.

Durante una emisión de su programa de internet, Chumel Torres transmitió un video con la participación en tribuna de la senadora Caraveo, en la que expresó su apoyo al hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador por la polémica de la llamada “casa gris” de José Ramón López Beltrán y su esposa.

“Todo mi apoyo y solidaridad a José Ramón López Beltrán y su familia. Y también se los digo: fue, es y será un honor estar siempre con Obrador. Es un honor estar con Obrador”, mencionó la senadora en su intervención en la tribuna de la Cámara de Senadores.

Al comentar esas palabras, el comunicador comentó: “Esta estúpida, quise decir tarada, es Bertha Caraveo, de Chihuahua, me lleva la verga. Señora, tantito más arrastrada y babosa y le crece caparazón, mija.

“Poquito más lambiscona y se le escalda la lengua con el Presidente. Se supone que es de Chihuahua, mamacita. Yo soy de Chihuahua y tus pendejadas no me representan, usted no ama a México, ama a López Obrador. ¿Le puedo decir que se vaya a la verga o es muy fuerte? ¡Váyase a la verga!”, sentenció Chumel Torres. (Fuente El Universal)