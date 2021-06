México.- Ir a los Juegos Olímpicos es uno de los sueños más grandes de los atletas y para ello entrenan por años, día con día. Ser el mejor de tu país o de los mejores, no es sencillo; Jessica Salazar, ciclista mexicana, lo es, pero podría no acudir a la justa de verano.

Y es que aunque ya era prácticamente un hecho que acudiría a la justa de verano, el Comité Olímpico Mexicano (COM) anunció que no acudirá.

“Me encuentro en una incertidumbre innecesaria. Yo me encontraba ya preparándome para los Juegos Olímpicos y no es justo que a estas alturas estemos viviendo esto. ¿Cómo es posible que al ser la única atleta en aportar el 100% de los puntos, en la prueba que más se esperan resultados, esté pasando por esto? No es posible que aun siendo la mejor arrancadora del mundo no se me esté dando un lugar, o que no se esté creando un criterio de selección adecuado”, reclamó.