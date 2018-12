Científicos concluyen que pulpos tienen un origen extraterrestre

México.- Te tenemos una pregunta y queremos que contestes con toda sinceridad ¿crees que hay vida en otros planetas?

Este cuestionamiento ha sido origen de cientos de libros y películas. Un claro ejemplo es ‘Día de la Independencia’ cinta protagonizada por Will Smithque relata los esfuerzos que de los humanos por vencer una invasión alienígena.

Recientemente un equipo de 33 investigadores llegó a la conclusión que los pulpos son extraterrestres.

En serio, no estamos bromeando y una investigación publicada en la revista científica ‘Progress in Biophysics and Molecular Biology’ habla al respecto.

Los autores del estudio sugieren que la denominada ‘explosión cámbrica’ – la aparición y diversificación repentina de organismos multicelulares hace unos 540 millones de años—, se produjo como resultado de una intervención extraterrestre.

En concreto, proponen la idea de que virus alienígenas llegaron a la Tierra en un meteóro e infectaron una población de calamar primitivo, convirtiéndolos en pulpos.

Otra de sus raras hipótesis, es que un meteoro trajo a nuestro planeta calamares fertilizados o los huevos de pulpo.

El genoma del pulpo muestra un nivel asombroso de complejidad con 33 mil genes codificadores de proteína más que los presentes en el Homo sapiens”, constatan los expertos, que enumeran también otros rasgos de esta especie, como su gran cerebro y su sistema nervioso sofisticado.

Esto es lo que ha llevado a los autores a sugerir que las características provienen de una raza avanzada muy distante en términos de evolución terrestre.

Esta teoría encaja perfecto con la panspermia, que sugiere que la vida en la Tierra fue ‘sembrada’ por polvo espacial o por asteroides que chocaron.

Como era de esperar, varios estudiosos ya han cuestionado el estudio. El biólogo estadounidense P.Z Myers calificó el artículo de ‘basura’ y aseguró que las raras caracteristicas no quiere decir que los pulpos provienen de otro planeta.

Por su parte, Mark Carnall, del Museo de Historia Natural de la Universidad de Oxford criticó a los autores y señaló que ninguno es zoólogo.

Finalmente, la profesora de genética molecular Karin Moelling, del Instituto Max Planck de Genética Molecular, concluye en una revisión del artículo que “no puede ser tomado en serio” debido a que “no hay evidencia en absoluto”.

¿Qué te parece esta teoría?