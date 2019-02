Científicos del IPN logran curar papiloma a 29 mujeres

México, (Notimex).- El 14 de febrero es una fecha que suelen celebrar los mexicanos a partir del consumismo, pero el Día de San Valentín o del Amor y la Amistad debe ser, según expertos, una oportunidad para demostrarse afecto a uno mismo.

Circe Montes de Oca, especialista en Técnicas Cognitivo-Conductuales para el cambio de hábitos, recomendó enriquecer las relaciones sociales saludables, a través de pláticas y convivencia.

La preocupación mutua entre personas es esencial para generar una adecuada relación social, la responsabilidad es mantenerla y fortalecerla con el tiempo, de tal manera que se forman apegos entre seres humanos, lo cual es una característica normal.

Destacó que las personas no pueden aferrarse a alguna amistad o una pareja, ya que existe la opción de que no fluya por lo que se tienen que dejar ir, aceptarlo y no aferrase.

El peor error es esperar algo o alguna acción “si alguien no demuestra el afecto como se espera, las personas deben tener la capacidad de entender que las cosas no suceden siempre como uno esperan”, dijo la psicóloga.

Montes de Oca enfatizó que para ser mejores personas y vivir en armonía, es importante trabajar en uno mismo y reconocer los problemas emocionales para trabajar en ellos y no tener dependencias de nuestro entorno.

Comentó que uno de los grandes problemas en la sociedad es “no saber estar solos; es común que la sociedad nos exija tener muchos amigos y ser popular, lo cual no es necesario, de hecho es mejor tener pocas personas cercanas, pero sinceras”.

Agregó que la autoestima, es un factor importante para evitar dependencias hacia otros individuos.

Muchas personas atrapadas en la necesidad de cumplir socialmente, caen en depresión principalmente en las fechas festivas o que tienen que ver con sentimentalismos.

La psicóloga indicó que “si estás bien contigo mismo, serás capaz de disfrutar que a los demás les vaya bien, y no causará ningún conflicto, a pesar de que a ti no te vaya igual”.