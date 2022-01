La NASA dio a conocer un extraño e intrigante descubrimiento realizado por el Rover Curiosity en la superficie de Marte, y es que según los científicos éste es uno de los hallazgos “tentadoramente interesantes” que han encontrado en el planeta rojo.

Después de analizar muestras de roca en polvo recolectadas de la superficie de Marte por el rover Curiosity de la NASA, los científicos de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA por sus siglas en inglés) anunciaron hoy que varias de esas muestras son ricas en un tipo de carbono, el cual está asociado con procesos biológicos en la Tierra.

Si bien el hallazgo es intrigante, los investigadores advirtieron que “no necesariamente apunta a la vida antigua en Marte”, ya que aún no se ha encontrado evidencia de apoyo concluyente de biología antigua o actual allí, como formaciones de rocas sedimentarias producidas por bacterias antiguas o una diversidad de compuestos orgánicos complejos. moléculas formadas por la vida.

“Estamos encontrando cosas en Marte que son tentadoramente interesantes, pero realmente necesitaríamos más evidencia para decir que hemos identificado vida”, dijo Paul Mahaffy, investigador principal del laboratorio de química Sample Analysis at Mars (SAM) que se encuentra a bordo del Curiosity.

Por ello, Mahaffy indico que “estamos viendo qué más podría haber causado la huella de carbono que estamos viendo, si no es vida”.

¿Qué es el carbono?

El carbono es particularmente importante ya que este elemento se encuentra en toda la vida en la Tierra; fluye continuamente a través del aire, el agua y el suelo en un ciclo que se entiende bien gracias a las mediciones de isótopos.

Por ejemplo, los seres vivos de la Tierra utilizan el átomo de carbono 12, más pequeño y ligero, para metabolizar los alimentos o para la fotosíntesis, en comparación con el átomo de carbono 13, que es más pesado.

Las muestras de carbono encontradas en Marte tienen mayor presencia de carbono 12 que de carbono 13, junto con otra evidencia, sugiere a los científicos que están buscando firmas de química relacionada con la vida.

Observar la proporción de estos dos isótopos de carbono ayuda a los científicos de la Tierra a saber qué tipo de vida están observando y el entorno en el que vivió.

“En Marte, los investigadores de Curiosity descubrieron que casi la mitad de sus muestras tenían cantidades sorprendentemente grandes de carbono 12 en comparación con lo que los científicos han medido en la atmósfera y los meteoritos marcianos”.

Las muestras de carbono encontradas en Marte y analizadas por los científicos de la NASA provienen de cinco ubicaciones distintas en el cráter Gale, informaron los investigadores, quienes señalaron que pueden estar relacionadas en el sentido de que todas las ubicaciones tienen superficies antiguas bien conservadas.

No obstante, Christopher House, científico del Curiosity con sede en Penn State reiteró que aunque “en la Tierra, los procesos que producirían la señal de carbono que estamos detectando en Marte son biológicos”, aún tienen “que entender si la misma explicación funciona para Marte o si hay otras explicaciones, porque Marte es muy diferente”.

¿Qué causó que haya carbono en Marte?

En un informe sobre los hallazgos, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences el 18 de enero, los científicos del Rover Curiosity ofrecieron varias explicaciones para las señales de carbono inusuales que detectaron en Marte.

Sin embargo, enfatizaron que sus hipótesis se extraen en parte de las firmas de carbono en la Tierra, por lo que advirtieron que Marte y la Tierra son tan diferentes que se no pueden sacar conclusiones definitivas basadas en ejemplos de la Tierra.

“Lo más difícil es dejar de lado la Tierra y dejar de lado ese sesgo que tenemos y realmente tratar de adentrarnos en los fundamentos de la química, la física y los procesos ambientales en Marte”, dijo la astrobióloga de Goddard, Jennifer L. Eigenbrode.

La explicación biológica que los científicos de Curiosity presentaron sobre el carbono encontrado en Marte y la cual está inspirada en la vida terrestre es que se trata de bacterias antiguas en la superficie que habrían producido una firma de carbono única al liberar metano a la atmósfera, donde la luz ultravioleta habría convertido ese gas en moléculas más grandes y complejas. Estas nuevas moléculas habrían llovido hasta la superficie y ahora podrían conservarse con su distintiva firma de carbono en las rocas marcianas.

Otras dos hipótesis ofrecen explicaciones no biológicas. Una sugiere que la firma de carbono podría haber resultado de la interacción de la luz ultravioleta con el gas de dióxido de carbono en la atmósfera marciana, produciendo nuevas moléculas que contienen carbono que se habrían asentado en la superficie.

Y la otra especula que el carbono podría haber quedado atrás de un evento raro hace cientos de millones de años cuando el sistema solar pasó a través de una nube molecular gigante rica en el tipo de carbono detectado.

“Las tres explicaciones se ajustan a los datos”, dijo House, quien aseguró “simplemente necesitamos más datos para descartarlos”.

Marte es único porque puede haber comenzado con una mezcla diferente de isótopos de carbono que la Tierra hace 4500 millones de años. Marte es más pequeño, más frío, tiene una gravedad más débil y diferentes gases en su atmósfera. Además, el carbono en Marte podría estar ciclando sin ninguna vida involucrada, explicó la NASA.

¿Cómo fue posible saber esto?

Para analizar el carbono en la superficie marciana, el equipo de House utilizó el espectrómetro láser sintonizable (TLS) dentro del laboratorio SAM, donde se calentaron 24 muestras de ubicaciones geológicamente diversas en el cráter Gale del planeta a unos 850 grados Celsius, para liberar los gases del interior.

Posteriormente, el TLS midió los isótopos de parte del carbono reducido que se liberó en el proceso de calentamiento.

Los isótopos son átomos de un elemento con diferentes masas debido a su distinto número de neutrones, y son fundamentales para comprender la evolución química y biológica de los planetas.

“Hay una gran parte del ciclo del carbono en la Tierra que involucra vida, y debido a la vida, hay una parte del ciclo del carbono en la Tierra que no podemos entender, porque donde quiera que miremos hay vida”, dijo Andrew Steele, un científico con sede en la Carnegie Institution for Science en Washington, DC.

Steele señaló que los científicos se encuentran en las primeras etapas de comprensión de los ciclos del carbono en Marte y en cómo interpretar las proporciones isotópicas y las actividades no biológicas que podrían conducir a esas proporciones

“Definir el ciclo del carbono en Marte es absolutamente clave para tratar de entender cómo la vida podría encajar en ese ciclo”, dijo Steele. “Lo hemos hecho con mucho éxito en la Tierra, pero apenas estamos comenzando a definir ese ciclo para Marte”.

Los científicos de Curiosity continuarán midiendo los isótopos de carbono para ver si obtienen una firma similar cuando el Rover visite otros sitios que se sospecha que tienen superficies antiguas bien conservadas.

Para probar aún más la hipótesis biológica que involucra a los microorganismos productores de metano, al equipo de Curiosity le gustaría analizar el contenido de carbono de una columna de metano liberada desde la superficie.

Además, la NASA aseguró que este hallazgo brinda orientación al equipo detrás del Rover Perseverance de la NASA sobre los mejores tipos de muestras para recolectar para confirmar la firma de carbono y determinar definitivamente si proviene de la vida o no, ya que el Perseverance está juntando muestras de la superficie marciana para un posible futuro regreso a la Tierra.