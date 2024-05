Acapulco, Guerrero.- «¡Los pueblos tienen que vivir con dignidad! exclamó el candidato de Morena a senador de la República, Félix Salgado Macedonio, durante su acto de cierre de campaña llevado a cabo este domingo en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, en donde aseguró que no están solos y serán apoyados con el segundo piso de la Cuarta Transformación.

Como lo ha hecho a lo largo de casi tres meses de campaña en todo el territorio guerrerense, hoy Félix Salgado caminó al lado del pueblo. Este mediodía juntos a cientos de personas cruzó el río Papagayo para llegar a Cacahuatepec, en donde se desarrolló el evento.

Desde temprano comenzó el arribo de los simpatizantes de la zona y de otros puntos del estado. Algunos cruzaron en panga y otros esperaron al candidato para cruzar a pie con algarabía hasta llegar al punto de reunión. A su paso más personas se unieron a la caminata.

Salgado Macedonio fue recibido por comuneros, entre estos el dirigente del grupo opositor a la presa La Parota, Marco Antonio Suastegui Muñoz, quien al dar la bienvenida pública destacó que es el único candidato que ha cruzado el río.

Suastegui Muñoz recordó que Félix Salgado Macedonio fue el primero en llevar obra pública a la zona, en su trienio como presidente municipal de Acapulco (2005-2008).

“Félix para nosotros no solo es el politico de izquierda, no solamente es el compañero de lucha, sino también Félix es un gran ser humano, siempre de lado de los pobres, por eso hoy lo recibimos con gran júbilo en estas tierras que tienen ese maravilloso río”, expresó.

Salgado Macedonio informó que la candidata a presidenta de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena-PT-PVEM), Claudia Sheinbaum Pardo, tiene muchas obras para Acapulco, entre estas el puente que cruzará a Cacahuatepec.

“Los pueblos tienen que vivir con dignidad, tener agua, drenaje, porque no tiene por qué haber ciudadanos de primera, de segunda y de tercera”, exclamó.

El senador dijo que por eso es importante votar cinco de cinco el próximo 2 de junio, por todos los candidatos de Morena, no confiarse y no cruzar votos, pues tiene que ganar Claudia Sheibaum pero con los congresos pues si no, no hay presupuestos o reformas para consolidar la Cuarta Transformación.

El candidato expresó que apoyarán a los Bienes Comunales de Cacahuatepec, y que no están solos.

En el cierre de campaña estuvo la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Citlali Calixto Jiménez; el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Jacinto González Varona; la candidata a presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, y la candidata a diputada federal por el distrito 02, Yoloczin Domínguez Serna.

Asimismo, Areceli Ocampo Manzanarez, y los candidatos a diputados locales Joaquín Badillo Escamilla, Marisol Bazán Fernández, Violeta Martínez Pacheco, Marco Tulio Sánchez Alarcón, y a regidora Estrella de la Paz Bernal.

Tras el evento en la cancha techada se presentaron La Luz Roja de San Marcos y Mar Azul.