Cierran playas de Australia por víctimas de picaduras de medusas

México.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acudirá este jueves a la frontera con México, anunció su portavoz, Sarah Sanders, en un nuevo intento por presionar al Congreso en las negociaciones sobre el muro, que han forzado el cierre parcial del gobierno estadounidense.

El presidente Donald Trump viajará a la frontera sur el jueves para reunirse con quienes se encuentran en la primera línea de la crisis de seguridad nacional y humanitaria. Pronto se anunciarán más detalles”, escribó en su cuenta de Twitter.

President @realDonaldTrump will travel to the Southern border on Thursday to meet with those on the frontlines of the national security and humanitarian crisis. More details will be announced soon.

