México.-Ante la entrega número 94 de los Premios Óscar, que se llevará a cabo el próximo 27 de marzo, son varias las películas que se vislumbran como favoritas para llevarse la estatuilla en sus diferentes categorías, entre las que destacan varias producciones de Netflix.

Esta plataforma quiere lograr un gran número de nominaciones, así que en esta ocasión hay producciones a las que les está apostando todo, y lo mejor es que ya las puedes ver en streaming.

Una de las jugadas estratégicas de Netflix ha sido su colaboración con importantes directores, actores y creadores, quienes han traído a su catálogo las películas que podrían robarse la noche de premios.

Desde su llegada a la plataforma, estas películas han dado de qué hablar y es casi seguro que las veamos en las próximas nominaciones, las cuales serán anunciadas el próximo 8 de febrero.

Aún falta tiempo para los Óscar 2022, pero ya puedes ver al menos estas cinco películas que seguro estarán nominadas y que ya se encuentran en Netflix… ¡No te las pierdas!.

The lost daughter (La hija oscura)

Esta cinta debutó en Cannes y llegó al catálogo de Netflix como uno de sus estrenos más importantes. Cuenta la historia de una mujer llamada Leda, quien durante sus vacaciones se obsesiona con los recuerdos de su pasado, obligándose a revivirlos y buscar una salida.

La dirección de esta película está a cargo de Maggie Gyllenhaal, se trata de una adaptación de la novela del mismo nombre, de Elena Ferrante, y tiene como protagonista a la ganadora del Óscar, Olivia Colman.

The power of the dog (El poder del perro)

Esta película está basada en una novela del mismo nombre, y aborda la historia de un misterioso ranchero, cuya vida cambia cuando su hermano trae a su casa a una mujer y su hijo. Desplazado, intenta hacerles la vida imposible, sin imaginarse que está cerca de encontrarse con un sentimiento puro.

La cinta tiene grandes posibilidades de competir en los Premios de la Academia, pues es dirigida por la ya ganadora del Óscar, Jane Campion, y cuenta con un gran reparto en el que destacan Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst y Jesse Plemons.

Tick, Tick… Boom!

Este musical fue dirigido por Lin Manuel Miranda y probablemente formará parte de la fiesta de los Óscar. Es protagonizada por Andrew Garfield, quien realiza una actuación impecable que lo coloca como uno de los favoritos a llevarse la estatuilla a Mejor Actor.

La película rinde homenaje a los compositores del teatro musical. Garfield da vida a Jonathan Larson, un hombre de casi 30 años, quien se siente abrumado por la vida, lo que le hace pensar si sus sueños valen la pena.

Prayers for the stolen (Noche de fuego)

Esta cinta es orgullosamente mexicana y continúa su camino al Óscar, pues se encuentra entre las favoritas para ser nominadas a Mejor Película Extranjera. Es dirigida por Tatiana Huezo y tiene un pie dentro de la terna final.

Noche de Fuego aborda la violencia en México, pero a través de la mirada de tres jóvenes. Fue reconocida en el Festival de Cannes y otros importantes eventos internacionales, sin embargo, busca el máximo reconocimiento en la industria.

Don’t look uo (No miren arriba)

Esta película tiene grandes elementos para ser considerada para los premios Óscar. De entrada, tiene en su reparto a Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet y Meryl Strep.

La historia es protagonizada por dos astrónomos que descubren un cometa que se dirige a la Tierra con consecuencias devastadoras. Ellos tendrán que hacerle creer a la gente que este hecho es real y que la humanidad está a un paso de su final.

Aunque no fue muy bien recibida por la crítica, está por convertirse en una de las más vistas en la historia de la plataforma, además de que, como ya lo mencionamos, cuenta con grandes actuaciones.

Fuente: Universal