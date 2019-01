México.-El medio estadounidense Wall Street Journal dio a conocer que el actual presidente de EU, Donald Trump, pagó alrededor de 13 mil dólares a un informático a cambio de modificar encuestas vía internet para favorecer su figura y quedar como candidato a las elecciones presidenciales de 2016.

Según este medio su exabogado personal de Trump, Michael Cohen fue quien realizó este pago al dueño de la empresa RedFinch Solutions, John Gauger, mediante una bolsa económica de la cadena comercial Walmart.

Asimismo, el dueño de la empresa informática también recibió un guante de boxeo de un brillante y experto brasileño de artes marciales, del que hasta el momento se desconoce su identidad.

As for the @WSJ article on poll rigging, what I did was at the direction of and for the sole benefit of @realDonaldTrump @POTUS. I truly regret my blind loyalty to a man who doesn’t deserve it.

— Michael Cohen (@MichaelCohen212) January 17, 2019