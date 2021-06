Ciudad de México.-Un cocodrilo fue captado en video mientras “vacacionaba” en la playa Bacocho, ubicada en Puerto Escondido, uno de los principales destinos turísticos de la Costa de Oaxaca.

En el video, de apenas un minuto de duración, se observa al reptil mientras descansa en la arena, cuando es sorprendido por la fuerza de las olas, lo que lo obliga a entrar en movimiento y nadar para que no lo arrastre el mar. Posteriormente, el cocodrilo se vuelve a quedar quieto, hasta que otra ola lo impacta y él vuelve a repetir sus movimientos una y otra vez.

Aunque la playa Bacocho no es una de las principales de este destino turístico, es famosa porque se puede participar en actividades ecoturísticas, como liberación de tortugas; sin embargo, se caracteriza por tener un oleaje y corrientes muy fuertes durante todo el año.

Héctor Hugo Miranda, subdelegado de la Procuraduría Federal de Protección del Medio Ambiente (Profepa), explicó al respecto que con la intensificación de las lluvias, en organismos costeros, como lagunas y esteros, la gran mayoría de cocodrilos se mueve, porque al crecer necesitan espacio, a lo que se suma que hay canibalismo entre ellos, por lo les es más fácil migrar por el mar.

“Ellos migran muy rápidamente por el mar, a otro charco que se encuentre muy cerca y por ahí hay muchos. Por favor, no molestarlos, son migratorios; no son estacionarios como en lagunas o esteros”, opinó a titulo personal y señaló que la dependencia no ha recibido reporte de algún ataque.