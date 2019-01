Código malicioso roba tus datos personales en redes sociales, alertan

México, (Notimex).– Desde niña, Lucía Hernández tenía claras dos cosas: quería ser policía y boxeadora. El ejemplo lo tuvo en casa, pues su padre y uno de sus hermanos combinaron la pasión deportiva con el servicio policial.

También, estudia la maestría en Ciencias Forenses y da acondicionamiento físico a los policías de esta dependencia capitalina.

Lucía ingresó a la Universidad de la Policía de la Ciudad de México en 2010. Tenía 18 años y aún sorteaba los cuestionamientos familiares por querer pertenecer a un “ambiente de hombres”, como le decía su padre; sin embargo, su convicción ganó.

“Llegué a inscribirme a escondidas –dice Lucía– mi papá fue policía y tengo un hermano que también lo es, y me llamaba mucho la atención, pero mis papás no me dejaban, decían que no era un ambiente para mí, que no iba a aguantar. La verdad fue difícil, pero aguanté por orgullo y porque de verdad quería esto para mí”, indicó en un comunicado de la SSC.