Trendy.- Luego de que la cantante Carla Morrison filtrara por error nuevas fechas de Coldplay en México, la empresa Ocesa confirmó que la banda abrió nuevos conciertos en este país.

Coldplay se presentará el 30 de marzo de 2022 en el estadio Akron de Guadalajara, Jalisco, y el 6 de abril del presente año en el Foro Sol de la Ciudad de México.

En el anuncio también se confirmó que la intérprete de Disfruto será la invitada especial de estos nuevos conciertos. La misma Carla Morrison adelantó que abriría las presentaciones de Coldplay unas horas antes.

La preventa de boletos de estas nuevas fechas se llevará a cabo el 28 de febrero y el 1° de marzo para los clientes de Citibanamex.

“¡Buenas noticias! Nuevas fechas de Coldplay en México… ¡Alístate para disfrutar la magia de su show en #GDL y #CDMX! #PreventaCitibanamex: 28 de febrero y 1 de marzo”, se pudo leer en la cuenta oficial de Ocesa en Facebook.

Las nuevas fechas de Coldplay en México forman parte del Music Of The Spheres World Tour, una gira que el cuarteto planeó durante años, pues tocarán canciones de todas sus etapas como agrupación.

Además de las nuevas fechas, los otros eventos de la banda británica serán el 25 de marzo en Monterrey, Nuevo León; el 29 de marzo en Guadalajara, Jalisco, y el 3 de abril en la Ciudad de México.

El pasado 23 de febrero, Carla Morrison compartió una imagen que borró inmediatamente, en la publicación la cantante anunció que abrirá todos los shows de Coldplay, pero incluyó las fechas de dichos conciertos antes de que la banda u Ocesa las anunciaran.

“Los que me conocen saben que esta noticia no sólo me costó guardarla ¡VALE DEMASIADO PARA MÍ! Con mi corazón lleno de alegría les comparto que mi banda favorita del mundo Coldplay, me invitó a abrir TODA SU GIRA EN MÉXICO”, escribió Carla Morrison.

Aunque algunas de las fechas filtradas por accidente sí coincidieron con los eventos ya confirmados por Ocesa, en la imagen había supuestos conciertos que hasta el momento, siguen sin ser oficiales.

Aunque la foto fue eliminada de Twitter casi de inmediato, la captura de pantalla comenzó a circular rápidamente en redes sociales; mientras los seguidores de Carla mostraron su emoción al verla colaborar con una agrupación de fama internacional, los fans de Coldplay mostraron su desconcierto al ver las nuevas fechas, así que comenzaron a especular sobre el anuncio de otros conciertos.

Por otra parte, el pasado 17 de febrero Ocesa y Live Nation, organizadores del tour Music of the Spheres, dieron a conocer que tras haberse agotado rápidamente las entradas a los shows de la banda, liberaron más, haciendo posible que algunos de los fanáticos que no alcanzaron a comprar sus boletos en octubre, lo pudieran hacer en ese momento.

Sin embargo, los conciertos de Coldplay anunciados originalmente hicieron sold out en pocas horas. En su momento, la venta de boletos provocó múltiples reacciones en redes sociales por parte de los fans, ya que resultó difícil permanecer en la fila virtual para adquirirlos y mucha gente ni siquiera alcanzó una entrada.

Mientras que algunos de los memes hicieron hincapié en la emoción que les daba ver a Coldplay en vivo, otros se enfocaron en la desilusión de no alcanzar boletos y aún así haber perdido su tiempo en el sitio. Diversas personas mostraron capturas de pantalla de su exitosa compra o de cómo mantenían en una ventana el sitio de Ticketmaster y en otra atendían sus clases virtuales e incluso sus trabajos.

Fuente: Infobae