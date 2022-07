Bogotá (AP).- El presidente electo Gustavo Petro designó el martes a la líder indígena Leonor Zalabata Torres como embajadora de Colombia ante las Naciones Unidas.

Zalabata pertenece al pueblo arhuaco que habita en el Caribe colombiano y tiene una larga historia como defensora de los derechos de los pueblos indígenas de su país. Por su activismo, recibió en 2007 el premio Anna Lindh otorgado por el Partido Socialdemócrata sueco.

Petro también designó a otros dos líderes indígenas en cargos de su gobierno. La abogada e indígena emberá Patricia Tobón dirigirá la Unidad de Víctimas y el sociólogo nasa Giovani Yule dirigirá la Unidad de Restitución de Tierras.

¿Habla inglés?

La periodista colombiana Paola Ochoa ha vuelto a protagonizar una polémica en su país después de la insólita pregunta que le hizo a la líder social arhuaca Leonor Zalabata Torres, quien fue nombrada este martes como embajadora del país ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Durante una entrevista en el programa de Néstor Morales en BluRadio, Ochoa abordó a Zalabata con el siguiente planteamiento: “La ONU es el organismo multilateral más importante del mundo, con sede en Nueva York, con 193 países que la conforman y donde la lengua del diálogo, de la comunicación, es el inglés, ¿usted habla inglés?”.

La respuesta de Zalabata fue categórica: “No, no hablo inglés. Hablo el irkum, el arhuaco y hablo el español, que es la lengua de comunicación que tenemos”. Inmediatamente, Morales salió a desmarcarse de su colega y condenó el tono de la pregunta, aunque le hizo un sugerencia paternalista a la nueva embajadora.

“Doña Leonor, le voy a sugerir aquí muy respetuosamente, cuando le hagan preguntas como esta que le acaba de hacer Paola, usted dice: ‘Para eso en Naciones Unidas hay traductores’. Eso está lleno de embajadores que no hablan inglés, así que no se preocupe. No me parece que eso sea lo más importante”, dijo Morales.

Más allá de los desafortunados comentarios de los periodistas colombianos, el nombramiento de Zalabata ha sido celebrado por la oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, ya que tanto ella como Patricia Tobón y Giovani Yule asumirán cargos clave en la administración del presidente electo, Gustavo Petro.