México.- Los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público aprobaron, por 24 votos a favor y 15 en contra, en lo general y en lo particular, el dictamen con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.

El presidente de la Comisión, diputado Luis Armando Melgar Bravo (PVEM), informó que los artículos reservados se presentarán al Pleno y que el dictamen será remitido a la Mesa Directiva para efectos de su programación legislativa.

Morena

La diputada Beatriz Dominga Pérez López refirió que este dictamen es congruente y pertinente, porque no se aumentan ni se crean nuevos impuestos y se alinea bajo criterios de austeridad, cero derroches y cero corrupción. Añadió que sólo actualiza diversas cuotas para equilibrar los costos que implica la prestación de servicios, simplificar el pago de derechos de trámites y del uso de los bienes del dominio público de la nación.

El diputado Manuel Guillermo Chapman Moreno destacó que la Ley Federal de Derechos se actualiza bajo parámetros que permiten otorgar certeza jurídica en congruencia con los avances tecnológicos, la modernización de regulaciones y las atribuciones del sector público.

El diputado Iran Santiago Manuel resaltó que el dictamen incluye la actualización de los importes de los derechos para la fabricación, importación y uso de armas, materiales explosivos y sustancias químicas asociadas, por lo que anunció que votaría a favor, ya que abona los servicios que requiere la población sin poner en riesgo a servidores públicos.

El diputado Carlos Augusto Pérez Hernández explicó que se mantiene la postura de no aumentar impuestos, por lo que el dictamen genera un clima de estabilidad y confianza de quienes pagan sus derechos y servicios.

PAN

La diputada Patricia Terrazas Baca aseguró que con las propuestas contenidas en este dictamen no se logrará mejorar la formalización de la economía, por lo que si sigue legislando sin la responsabilidad que nos obliga nuestro cargo, caeremos en el deterioro de la vida de la ciudadanía y tendremos menos mexicanos con las capacidades para poder engrosar las arcas del país.

PRI

A su vez, la diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz resaltó que el dictamen contiene aumentos significativos, además de que en muchos de ellos no se encuentra cuál es la ponderación de su utilización y aplicación de ellos, como lo son los pagos del pasaporte y diversos pagos a la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El diputado Ildefonso Guajardo Villarreal consideró que en el dictamen hay un incremento significativo en la emisión pasaportes, el cual no es acompañado por el buen servicio; lo mismo ocurre en el rubro de exportaciones.

MC

El diputado Salvador Caro Cabrera dijo que este dictamen contiene inoportunos incrementos tanto en los servicios de los museos y los que ofrece la Secretaría de Relaciones Exteriores; ante ello, anunció que su voto sería en contra.

PRD

El diputado Marcelino Castañeda Navarrete mencionó que a los aumentos le llaman actualización; no obstante, los aumentos no se traducen en servicios de calidad. Por ello, su grupo parlamentario votará en contra de este documento, pues no es la herramienta que el país necesita para enfrentar la crisis generada por la pandemia.