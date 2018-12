Cómo el K-Pop conquistó a México

México.- Un grupo de jóvenes que salió de un bar en la colonia Tres de Mayo del Municipio de Emiliano Zapata robó la figura de un Niño Dios de un nacimiento instalado por los artesanos del lugar, sin embargo fueron descubiertos e identificados, por lo que regresaron la figura, pero dañada.

Esta colonia es reconocida en el país por las artesanías de cerámica que fabrican desde hace varias décadas.

De acuerdo con los testigos de los hechos, alrededor de las 19:00 horas del martes cuatro jóvenes que ingerían bebidas alcohólicas en un bar ubicado frente al módulo de información turística decidieron jugar con la figura del Niño Dios.

Tras manipularlo, uno de los jóvenes tomó nuevamente la figura y entró con ella en un vehículo en el que huyeron los ladrones.

“El día de ayer, alrededor de las 6:30, 6:40 de la tarde-noche, se suscitó que unos de los individuos salieron de un bar que está a un costado de donde está la glorieta y donde tenemos ya puesto al Niño Dios, desgraciadamente los actos de vandalismo y… pues más que nada vandalismo, porque eso es, chamacos que salen yo creo que alcoholizados o drogados, que sé yo, cometieron el robo del Niño, se lo llevaron a sabiendas de lo que estaban haciendo”, expresó Patricia Ortega, comerciante de la Colonia.

Tras el robo, a través de un perfil de Facebook se compartieron imágenes de los jóvenes posando junto a la imagen robada.

En una de las fotografías se observa cómo los jóvenes colocaron unos lentes oscuros a la figura.

Las imágenes y el robo provocaron la indignación y enojo de los vecinos de la Colonia Tres de Mayo, quienes también a través de redes sociales lograron dar con la identidad de por lo menos uno de los ladrones.

“Todavía que se lo llevaron, hicieron, este, burla acerca del hecho que habían cometido, eso todavía enfureció un poco más a ala ciudadanía”, expresó Kevin Osmar Pedroza, representante de los comerciantes de la Colonia.

Luego de que se viralizaran en internet las imágenes de los ladrones, los jóvenes decidieron regresar la figura a su lugar.

Sin embargo lo hicieron desde un auto en movimiento, lo que provocó que la figura se dañara.

El Niño Dios resultó con los dedos de una mano mutilados y con agujeros en un brazo y en la cabeza.

Ante este hecho, los vecinos exigieron que las autoridades hagan justicia.

“Que paguen, que los agarren y que paguen y que se haga público esto, porque no es justo, de verdad que no es justo, si la gente no cree, es su problema, pero los que creemos, que nos respeten, y lo que hacemos aquí es por mejorar la economía, la derrama económica y la derrama de personas que vengan a vernos más por lo bueno, no para que vengan a hacer fechorías”, expresó Doña Patricia.

Los vecinos de los colonia adelantaron que presentarán una denuncia ante l aFiscalía General del Estado con el fin de que los jóvenes paguen por los actos que califican como vandálicos.