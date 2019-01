¿Cómo ganarte una “lanita” extra jugando confeti en Facebook?

México.-El videojuego Resident Evil 2 renace mañana, 25 de enero, en las consolas (Ps4, Xbox y PC) con una nueva versión remasterizada en la que sus creadores combinan nostalgia y renovación, y que consigue una versión más realista del icónico título de terror.

La saga japonesa, desarrollada por el estudio Capcom, marcó un antes y un después en la historia de los videojuegos: fue un pionero del género “survival horror” -historias de terror y suspervivencia-, que toma elementos del cine y la literatura de terror.

Además, los zombies que persiguen a los jugadores, infectados con un virus de laboratorio creado por la empresa Umbrella, retratan el miedo de la época a la amenaza de las armas biológicas.

El videojuego original, dirigido por Hideki Kamiya (“Devil May Cry” y “Bayonetta”), intentaba generar una experiencia similar al cine de terror, de hecho, es evidente la influencia de filmes como “Night of the Living Dead” o “Alien”.