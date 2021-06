Ciudad de México.-Tras el cambio a semáforo verde en la Ciudad de México y luego de que la mayoría de adultos mayores fueran vacunados contra el COVID-19, las autoridades han permitido que las tiendas de autoservicio puedan volver a contratar a personas de la tercera edad como empacadores.

Sin embargo, recientemente Walmart anunció que no renovará el contrato de sus trabajadores a nivel nacional, por lo que sus 35 mil empacadores de más de 60 años se quedaron sin trabajo.

Ante ello, Fadlala Akabani, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México (Sedeco), implementará un plan de acción para ayudar a por lo menos 4 mil 500 empleados que pertenecen a la capital.

De acuerdo con el funcionario, serán dos tipos de apoyo los que se otorguen a los adultos mayores que se quedaron sin empleo: el primero es que los abuelitos que quieran seguir trabajando en los supermercados podrán hacerlo sin problema, y en el caso de aquellos que laboraban en Walmart serán reubicados a otras cadenas.

“Tenemos un convenio con INAPAM; tiene una relación de todos los adultos mayores empacadores que laboran en todo el país, en este caso Walmart a nivel nacional decidió no desarrollar nuevamente esta relación, por lo tanto, lo que me a mí me corresponde en la CDMX lo estamos atendiendo y los ayudamos a que se reincorporen en otras tiendas de autoservicio”, mencionó.