Cuernavaca, Morelos.- Tras emitir su voto, el Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, pidió respetar los resultados de las elecciones 2021.

Dijo que como en un partido de futbol, espera que en los comicios de este domingo“gane el mejor”.

“Estamos contentos por venir a votar, es lo más importante creo que van la democracia y México, la verdad que estoy sorprendido porque hace tres años era menos gente y ahorita la gente salió a votar y eso es muy importante.

“Y pues también desearle suerte a los candidatos, esto es como un equipo de futbol, que gane el mejor, siempre lo he dicho que hay que respetar las decisiones de los ciudadanos, así como la respetaron cuando yo gané, y hay que respetarla ahorita en estas elecciones que hay para diputados, para Alcalde y para diputados federales; les deseo muchísima suerte y que gane el mejor”, expresó.

El Mandatario también criticó la entrega de dádivas a cambio de votos.

“Hemos visto en algunas partes de algunos municipios repartiendo despensas, dinero y todo, no se vale, no se vale, como siempre lo he dicho, si la gente quiere votar que salga a votar por convencida de su candidato, pero es lamentable que pasen estas cosas todavía, repartiendo despensas, dinero, no se vale, no se vale porque ¿de dónde proviene ese dinero, quién lo da? Pero la gente está consciente de sus candidatos y como siempre lo he dicho, hay que respetar”, expresó.